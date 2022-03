Une cyberattaque a touché Nvidia, fournisseur de processeurs et puces graphiques. Des documents censés être secrets relancent la rumeur d’une nouvelle Switch plus puissante.

L’an dernier, les rumeurs étaient de plus en plus insistantes : Nintendo s’apprêtait à lancer une Switch Pro, plus puissante. Cette Switch Pro est finalement devenue la Switch OLED, une déclinaison axée sur le confort (écran OLED), mais pas du tout sur un gain des performances. Est-ce que cela veut dire qu’il faut faire une croix sur une Switch plus puissante ? Non, à en croire des documents confidentiels partagés par TechPowerUp le 1er mars.

Début mars 2022, Nvidia a été victime d’une cyberattaque massive. Aujourd’hui, on peut donc avoir accès à des fichiers censés ne jamais être partagés sur la voie public. Il y a notamment la découverte du code source du DLSS, technologie qui permet d’améliorer la qualité d’affichage à partir d’un signal de moins bonne qualité. Et certains éléments font directement référence à une nouvelle Switch.

Nintendo Switch OLED // Source : Louise Audry pour Numerama

La Switch Pro bientôt de retour dans les rumeurs insistantes ?

Utilisateur des forums Famiboards, oldpuck souligne la présence d’un dossier NVN2. Si ce sigle ne vous parle pas, sachez que NVN est l’API — ou interface de programmation — développé par Nintendo et Nvidia pour la Nintendo Switch. La présence du chiffre ‘2’ suggère une évolution qui pourrait être utilisée pour une nouvelle console. Cet API devrait être compatible avec le DLSS (d’où sa présence dans les fichiers victimes de la fuite massive). Cette trouvaille corrobore d’autres indiscrétions liées à la Switch Pro supposément compatible avec le DLSS — et le ray tracing — pour améliorer la qualité graphique.

Leaker réputé fiable pour tout ce qui touche à Nvidia, @kopite7kimi mentionne de son côté l’existence d’une puce T239 (nom de code Dane). Sera-t-elle intégrée dans cette Nintendo Switch 2 ? Nul ne saurait le dire, mais c’est un autre indice à ajouter dans les rumeurs au sujet d’une nouvelle console Nintendo — dont l’existence est bien sûr réfutée par la multinationale.

Bien évidement, rien n’est confirmé et il serait étonnant de voir la firme nippone officialiser prochainement une nouvelle Switch, quelques mois après le lancement du modèle OLED. Aujourd’hui, la console hybride se vend comme des petits pains (la barre des 100 millions d’exemplaires vendus a été franchie) et Nintendo ne cesse d’affirmer que nous n’en sommes qu’à la moitié du cycle de vie. Ces fichiers donnent simplement un peu plus d’épaisseur à l’existence dans les tiroirs d’une Switch 2 — ou Switch Pro –, toujours fruit d’une collaboration entre Nintendo et Nvidia. Ce qui n’étonnera finalement personne…