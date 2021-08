À l'occasion des Jeux olympiques, le jeu du dino sur Chrome s'est mis au sport. Vous pouvez vous aussi essayer de ramener des médailles.

Vous n’avez pas besoin d’être l’un des meilleurs athlètes du monde pour participer aux Jeux olympiques. Pas les vrais JO bien sûr, mais presque : ceux de Google Chrome.

À l’occasion des Jeux olympiques, le navigateur a apporté une nouveauté à son fameux jeu du dinosaure. Le jeu, qui apparait lorsque le navigateur n’arrive pas à se connecter à Internet, est devenu l’un des favoris des internautes au fil des années grâce à son concept, très simple, et au personnage principal, le dinosaure. Et ce même dino participe désormais aux Jeux olympiques — et vous aussi.

Comment jouer à la version Jeux olympiques du jeu du dino ?

Pour pouvoir jouer au jeu dino, vous n’avez même pas besoin de couper votre accès Internet. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous.

Allez sur Google Chrome. Si vous n’utilisez pas habituellement ce navigateur, il vous faudra le télécharger — Chrome est gratuit.

Une fois sur Chrome, tapez l’adresse « chrome://dino » dans la barre de recherche.

» dans la barre de recherche. Vous vous trouverez sur la page d’accueil du jeu. Si vous êtes sur ordinateur, il vous suffit d’appuyer sur la barre espace pour commencer à jouer. Si vous êtes sur portable, il vous suffira d’appuyer sur l’écran pour que le jeu démarre.

Lorsque vous verrez une torche olympique bleue s’afficher à l’écran, ne cherchez pas à l’éviter : allez droit dessus. Vous vous retrouverez alors dans l’une des versions Jeux olympiques du jeu : natation, surf, course, équitation, etc.

Le jeu n’affichera pas forcément la torche olympique immédiatement. Vous devrez parfois sauter par-dessus quelques cactus avant de la voir. Néanmoins, si elle n’apparait pas après une dizaine de cactus, il faudra que vous mettiez à jour Chrome.

Une fois que vous arrivez sur le mode jeux olympiques, vous n’aurez qu’à jouer de la même manière que sur le jeu classique, en appuyant sur la touche espace si vous êtes sur ordinateur ou sur l’écran si vous êtes sur smartphone.

En fonction du sport proposé, votre petit dino sera habillé d’un maillot de course, de chaussures, ou sera carrément sur le dos d’un cheval. Les cactus seront, eux, remplacés par des bouées ou bien des cailloux, en fonction du sport. Certaines versions ont d’autres petites surprises : en gymnastique, par exemple, vous pourrez voir votre dino faire une petite pirouette lors de ses sauts. Pour changer de version, il suffit de mettre à jour la page et de prendre à nouveau la torche olympique.

Numerama a repéré cinq versions différentes : la course, la natation, le surf, l’équitation et la gymnastique, mais il en existe peut-être d’autre.

