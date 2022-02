Depuis son lancement en 2015, Apple Music propose à ses nouveaux clients trois mois d’essai gratuit. Depuis quelques jours, cette période de découverte n’est plus que d’un mois.

Sur le marché du streaming, Apple a longtemps été le plus généreux. En 2015, quand la plupart des services musicaux n’offraient qu’un mois d’essai à leurs clients, la marque californienne s’est lancée avec trois mois gratuits, histoire d’inciter un maximum d’utilisateurs à choisir Apple Music plutôt que Spotify, Tidal ou Amazon Unlimited. Cette généreuse période de découverte a de temps en temps inspiré la concurrence, mais la plupart des services sont revenus à 30 jours gratuits avec le temps. Aujourd’hui, Deezer est le seul à proposer trois mois d’essai à ses nouveaux clients.

Six ans et demi après le lancement d’Apple Music, l’offre d’essai de trois mois s’arrête. Désormais, Apple propose un mois, comme tout le monde. Ce sont nos confrères d’iGen qui ont repéré l’information en premier.

La nouvelle période d’essai d’Apple Music est d’un mois. // Source : Capture Numerama

La fin des périodes d’essai gigantesques

Petit à petit, Apple devient une entreprise de services un peu plus normale. En 2022, maintenant qu’Apple Music a des dizaines de millions d’abonnés dans le monde, la marque se dit sans doute qu’elle n’a plus besoin de sacrifier autant de temps avant de gagner de l’argent avec son service musical. Apple Music s’est enrichi de nouvelles fonctions au fur et à mesure des années (lossless, audio spatial…) et ne les fait pas payer, alors que la concurrence a parfois fait monter ses prix. Cette diminution de la période d’essai peut être vue comme une victoire. Apple convainc autrement que par la gratuité.

Cette réduction de la période d’essai d’Apple Music nous rappelle celle d’Apple TV+, le service de vidéos à la demande d’Apple, autrefois gratuit pendant 12 mois en cas d’achat d’un appareil de la marque. Il y a quelques mois, Apple avait revu sa promotion en réduisant la période d’essai à 3 mois pour ses nouveaux clients.

6 mois offerts avec un accessoire

En ce qui concerne Apple Music, Apple propose toujours une période d’essai généreuse pour les acheteurs d’AirPods, de HomePod ou de casques/écouteurs Beats. S’ils ne sont pas déjà abonnés au service, il peuvent débloquer six mois gratuits à Apple Music après avoir configuré leur nouvel appareil. De quoi, une nouvelle fois, séduire un public qui aurait pu se tourner vers la concurrence.