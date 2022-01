Pourquoi Pokimane a-t-elle été bannie de Twitch ?

Pokimane, l’une des streameuses les plus populaires de Twitch, a été bannie de la plateforme. En cause, un non-respect des droits d’auteurs.

Il y a une première fois à tout. Pokimane, la streameuse aux 8,5 millions de followers sur Twitch, vient d’être bannie du service pour la première fois. Son ban a commencé dans la nuit du 8 janvier, et devrait durer 48 heures, selon la streameuse.

Que s’est-il passé ?

Pourquoi Pokimane a-t-elle été bannie ? La streameuse, de son vrai nom Imane Anys, était en train de regarder une série avec ses fans au moment de sa suspension. Selon Polygon, elle aurait regardé le dessin animé Avatar : Le Dernier Maître de l’Air (une excellente série qu’on conseille vivement, par ailleurs (mais ne regardez vraiment pas le film)), et aurait été suspendue pour violation des droits d’auteurs. Sur Twitter, Imane Anys a tout d’abord réagi en commentant « la Nation du feu a attaqué », une référence à l’une des citations les plus connues d’Avatar : Le Dernier Maître de l’Air.

Elle a cependant précisé peu de temps après que son compte était banni pour une durée de 48h. Pokimane a également promis à ses fans de faire un live d’une durée de 12h lundi matin, pour célébrer son retour sur la plateforme.

confirmed 48 hour suspension!

see you guys monday morning for a 12 hour comeback stream 😎 — pokimane (@pokimanelol) January 8, 2022

Pour aller plus loin Le vocabulaire de Twitch expliqué à ma grand-mère

Pokimane ne regardait pas Avatar : Le Dernier Maître de l’Air par hasard. L’une des dernières tendances sur Twitch est de regarder avec ses fans des contenus télévisés, et de les commenter en direct. Connue sous le nom de « TV Meta » aux États-Unis, la pratique de plus en plus populaire, mais elle est très risquée. En effet, la diffusion de contenu sans l’accord des ayants droit n’est pas autorisée, et Twitch applique la règle très sérieusement.

Les bannissements pour non-respect des droits d’auteurs sont très courants sur Twitch, et posent problème aux streameurs de tous les pays. En France, récemment, c’est le journaliste Samuel Étienne qui en a fait les frais, après avoir brièvement montré une capture d’écran de film lors d’une revue de presse. Le problème ne concerne pas que les streameurs montrant des extraits de films ou de série : les bannissements pour violation de droits d’auteurs peuvent avoir lieu lorsque des extraits d’émissions télévisées sont diffusés. C’est ce qu’il s’est passé pour la chaîne du journaliste Hugo Décrypte, qui a été suspendue alors qu’il commentait le débat entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon organisé sur BFMTV, et avec la chaîne du Parti Pirate, qui diffusait le débat des primaires de la droite sur BFMTV.