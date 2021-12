La nouvelle série spin-off de The Mandalorian narrant les aventures du célèbre chasseur de prime démarque dès aujourd’hui sur Disney+. Nous vous avons compilé tous les moyens de pouvoir la regarder en temps et en heure.

Avec le succès de The Mandalorian, Disney+ s’est empressé de mettre en route une nouvelle série spin-off tirée de l’univers Star Wars et plus particulièrement centrée autour du personnage de Boba Fett, le plus célèbre des chasseurs de prime de la saga.

La première chose à savoir est que Le Livre de Boba Fett est pensé comme une série bien distincte de The Mandalorian qui, elle, aura bien droit à une troisième saison prévue pour 2022.

À noter que pour cette nouvelle série, dont le tournage aurait commencé il y a un peu plus d’un an, ce sont toujours les mêmes showrunners aux commandes que pour The Mandalorian, à savoir Jon Favreau et Dave Filoni.

Robert Rodriguez (producteur exécutif) ne tarit pas d’éloges sur sa série selon ses dires à Collider : « Ça va vous épater. C’est tout ce que je peux dire. Je peux en parler autant que je veux, parce que je sais que ça va dépasser. Les gens vont être tellement contents quand ils le verront. »

Côté Casting, c’est Temuera Morrison qui s’occupera toujours de l’interprétation de Boba Fett, que l’on avait déjà vu dans The Mandalorian.

Comment regarder Le Livre de Boba Fett ?

A partir du 29 décembre 2021, Le livre de Boba Fett sera diffusé sur Disney+ avec le premier épisode le jour même, puis à raison d’un nouvel épisode par semaine.

La série est composée et tout de 8 épisodes et le Season Finale sera quant à lui prévu le 16 février 2022.

Avec Disney+

L’abonnement Disney+ est proposé à 8,99 euros par mois, sans engagement. C’est le moyen le plus simple de regarder la série, celle-ci étant proposée en exclusivité sur la plateforme. Vous pouvez également opter pour l’abonnement annuel disponible à 89,90 euros afin d’économiser 15 % par rapport au paiement par mois sur un an.

Le Livre de Boba Fett n’est qu’une série parmi tant d’autres disponibles sur Disney+, comme Wandavision, Hawkeye ou What if... ? chez Marvel et The Clone Wars, Visions ou The Bad Batch chez Star Wars.

Avec Canal+

Canal+ intègre directement l’abonnement Disney+ dans son abonnement spécial série/ cinéma. Ce dernier est disponible à 25,99 euros par mois et regroupe OCS, Netflix, Canal+ Series et donc Disney+, en plus du bouquet TV de Canal+. Une belle occasion de regarder la dernière série de l’univers Star Wars en plus de centaines d’autres à moindres frais.

Avec votre opérateur (Orange, Free)

Disney+ est disponible sur les box TV de certains fournisseurs d’accès à Internet, comme Orange sur ses forfaits fibre et ADSL via sa chaîne 68 où il est possible directement de s’inscrire à la plateforme par ce biais.

D’autres, comme Free, proposent une offre liée à leurs abonnements Fibre/ADSL. Cela concerne plus particulièrement la FreeBox Pop et la FreeBox Delta, où toute souscription pour l’une ou l’autre offrira un abonnement Disney+ offert pendant 6 mois.

