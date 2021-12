Matrix 4 Resurrections : ce que signifie cette phrase mystérieuse dans le nouveau teaser

Un nouveau teaser de The Matrix Resurrections montre l’importance du passé de Neo dans le nouveau film tant attendu. Le personnage d’ Yahya Abdul-Mateen II y prononce une phrase en anglais, qui a plus d’importance qu’on ne peut le penser.

Lorsque Keanu Reeves pénètre dans la pièce sombre, l’espace d’un instant, on pourrait croire que c’est Laurence Fishburne qui l’accueille. Il s’agit en fait d’un rétroprojecteur qui diffuse sur un mur l’image de Morpheus, lors de sa première rencontre avec Neo dans Matrix (1999).

Le nouveau teaser (oui, encore un) de The Matrix Resurrections, diffusé lors des Game Awards 2021, dévoile une minute de plus du film tant attendu, qui sortira le 22 décembre prochain en salles françaises.

Yahya Abdul-Mateen II, qui incarne un personnage dont on ne sait encore pas grand chose (est-il une version alternative du Morpheus que l’on connaissait ?), est installé dans un fauteuil. « Set and setting, it’s all about set and setting, isn’t it ? » lance-t-il à Neo : une phrase qu’il est difficile de traduire, mais qui est utilisée en anglais pour parler d’une expérience psychédélique, généralement lorsque quelqu’un a consommé des substances hallucinogènes.

« Set and setting » et l’expérience hallucinatoire

« Set » correspond à « mindset » (état d’esprit, en VF), et « setting » signifie l’environnement autour d’une personne. En somme, le personnage d’ Yahya Abdul-Mateen II rappelle à Neo qu’il n’y a que deux choses importantes lorsque l’on se lande dans un voyage psychédélique : l’état d’esprit de la personne qui voyage (ce qui comprend notamment son passé, ses consommations précédentes, comment il ou elle se sent à un instant « t ») et ce qui l’entoure (aussi bien le lieu que les personnes qui l’accompagnent). Cette théorie vise à décentrer l’importance de la substance consommée pour analyser également le contexte et son impact.

Cette petite phrase n’est pas anodine ; elle laisse entendre que Neo est bien en train d’entamer un voyage important. « Vu combien notre première rencontre s’est mal passée, nous avons pensé que des éléments de ton passé pourraient t’aider à revenir doucement dans le présent », lance d’ailleurs le personnage de Jessica Henwick, tout aussi mystérieux.