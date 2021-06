Les sept mers regorgent de trésors, mais il faut être le ou la capitaine le plus rusé pour arriver à les cacher sur son île, tout en déjouant les plans des autres navires. Hissez haut, tous à bord de Trésors Légendaires, notre jeu de société de la semaine !

Les sept mers grouillent de navires pirates à la recherche des trésors dont ils regorgent. Et pour éviter de se faire piller, rien de plus sûr que de les enterrer sur son île… mais gare aux idoles maudites !

Chaque joueuse et joueur incarne un capitaine pirate, représenté par un pion bateau à sa couleur sur le plateau de jeu. Ce dernier est divisé en cases, recouvertes par des tuiles faces cachées.

À son tour de jeu, on réalise trois actions parmi plusieurs possibilités. Le plus souvent, vous explorerez, c’est-à-dire se déplacer sur une case adjacente, prendre la tuile qui s’y trouve, et la glisser sur le pont de son bateau, cachée à la vue des adversaires.

Ces tuiles peuvent être de différents types, dont notamment des coffres au trésor, plus ou moins gros. Ils rapportent des points de victoire en fin de partie. Mais, jeu de pirates oblige, on peut se les faire voler si on se fait attaquer par un adversaire. Pour cela, il doit utiliser des tuiles de canons, récupérées précédemment. Plus la cible est éloignée, plus il faut de canons.

Heureusement, on peut mettre ses trésors à l’abri, enterrés sur son île, en utilisant l’action correspondante. En effet, chaque joueur se voit attribuer secrètement et aléatoirement une des quatre îles aux coins du plateau. Il faut bien sûr d’abord si rendre, perdant de fait du temps à faire le voyage. À vous d’optimiser vos déplacements.

Évidemment, rien n’interdit de décharger des tuiles d’idoles maudites, qui font perdre des points de victoire, sur les îles des autres joueurs, en essayant de deviner laquelle appartient à qui.

Enfin, parmi les dernières actions possibles, on peut tout simplement se déplacer de deux cases, mais surtout, en dépensant quatre canons, on peut échanger son île avec celle d’un autre joueur… retournements de situation et coups de couteau dans le dos garantis !

La partie se termine quand la dernière tuile du plateau est prise. On additionne les trésors de son île et de son bateau, on retranche les points négatifs des idoles maudites, et le plus gros score l’emporte.

Pourquoi jouer à Trésors Légendaires ?

Les règles de base présentées ci-dessus font de Trésors Légendaires un très chouette jeu familial, aux règles simples et aux parties rapides. Il est parfait pour jouer avec ses enfants ou avec des amis peu habitués aux jeux de société. Les différentes possibilités sont limpides, les tours fluides, et il mêle la juste dose de stratégie, de hasard, et de petites crasses entre les joueurs.

Mais il a bien plus à offrir !

En effet, il semblerait que l’autrice ait pris goût aux enveloppes, tout comme elle l’avait fait pour Zombie Kidz Évolution. En effet, la boîte contient une quinzaine d’enveloppes cachetées, contenant du matériel et des règles supplémentaires.

À la fin de chaque partie, le gagnant gratte une case d’une carte aux trésors, qui indique alors quelle enveloppe décacheter. Sans vous gâcher la surprise, elles contiennent par exemple de nouvelles tuiles, des cartes avec des effets particuliers qu’on reçoit en début de partie, etc. Dès qu’une nouvelle règle est introduite, l’enveloppe contient un autocollant à ajouter au livret de règles. On s’en doute, tout ça plait énormément aux enfants… et aux grands enfants également !

Un jeu legacy pour toute la famille

Trésors Légendaires est donc un jeu évolutif, un jeu « legacy », qui se complète au fur et à mesure des parties, ajoutant de nouvelles possibilités et un peu de complexité. Évidemment, selon les profils autour de la table, vous pouvez utiliser la combinaison de règles qui vous semblent la plus adéquate. En revanche, contrairement à beaucoup d’autres titres de cette catégorie, rien n’est détruit (on ne déchire pas de carte par exemple), on n’altère pas le jeu, mis à part les nouvelles règles collées dans le livret.

Notons tout de même que, même si le jeu est indiqué à partir de deux joueurs, ce n’est vraiment qu’à trois ou quatre qu’il est le plus intéressant et le plus fun.

Alors que la plupart des autres jeux de ce genre sont plutôt complexes, destinés à des joueurs habitués, Trésors Légendaires se place dans la droite lignée du très bon Zombie Kidz Évolution : un jeu legacy pour toute la famille, troquant les morts-vivants contre des pirates. Et cerise sur le gâteau, les deux ne font pas doublon : un jeu coopératif pour le premier, et complètement chacun pour soi pour le second.

Un chouette matériel, des règles simples, mais qui évoluent au fil des parties. Si vous avez des enfants dans la tranche d’âge indiquée, Trésors Légendaires devrait faire l’unanimité.

Trésors Légendaires est un jeu d’Annick Lobet

est un jeu d’Annick Lobet Illustré par Alexander Nepogoda, Alexey Grishin, Daniil Protsenko et Douglas Giarletti

Édité par Lifestyle Boardgames

Pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans

Pour des parties d’environ 30 minutes

Au prix de 22,50 € chez Philibert

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Crédit photo de la une : Lifestyle Boardgames Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo