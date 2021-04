Confinés à la maison avec un enfant ? Pourquoi ne pas passer un peu de temps autour d’un jeu de société ? Peut-être Foto Fish, notre recommandation de la semaine, un chouette jeu d’observation, accessible dès 4 ans.

Envie de découvrir les merveilles qui se cachent sous la surface de l’océan ? Équipé de votre appareil photo, plongez parmi une multitude de poissons multicolores, et capturez les souvenirs de vos découvertes.

Chaque joueur pose devant lui son plateau des fonds marins : un quadrillage peuplé de poissons aux couleurs diverses, et de cases vides. Chacun se munit aussi de son appareil photo en carton, avec un gros trou au centre représentant l’écran. La séance photo peut commencer !

L’un des joueurs lance les deux dés, puis, le plus vite possible, tout le monde déplace son appareil sur son plateau, de manière à cadrer les poissons représentés sur les dés. Mais attention, le cadrage doit toujours correspondre au quadrillage, interdit de le positionner en diagonale. Et il ne faut cadrer que les poissons désignés par les dés, aucun autre ne doit apparaître sur le cliché.

Le joueur le plus rapide, et ne s’étant pas trompé, reçoit un grand segment de poisson, qu’il ajoute à son poisson de départ composé de la tête et de la queue. Les autres joueurs ayant également pris une photo valide, mais pas assez rapidement, reçoivent aussi un segment de poisson, mais un petit cette fois.

Puis on relance les dés, on refait des clichés, et ainsi de suite. À la fin de la partie, le gagnant est celui ou celle ayant réussi à assembler le plus long poisson.

Pourquoi jouer à Foto Fish ?

On ne juge pas un livre à sa couverture, l’habit ne fait pas le moine… vous voyez l’idée. Le même principe s’applique aussi aux jeux de société : l’illustration ornant la boîte ne préfigure en rien de la qualité du jeu. Et heureusement, sinon nous n’aurions jamais recommandé Foto Fish !

Il faut en effet bien avouer que l’illustration de couverture est assez ratée. La petite fille est même plutôt flippante. Et c’est dommage, car le reste du matériel est de qualité : des plateaux en carton bien épais, des poissons joliment illustrés, aux couleurs vives et à l’air sympathique. Et c’est encore plus dommage dans la mesure où Foto Fish est vraiment un très chouette jeu.

Autonomie, observation, coordination, et concentration

Destiné aux plus jeunes, dès 4 ans, il développe l’autonomie, l’observation, la coordination, et la concentration. Grâce à ses parties rapides, une quinzaine de minutes tout au plus, l’attention des joueurs, même les plus jeunes, reste intacte jusqu’au bout. Enfin, comme tous les jeux de cette tranche d’âge, il a aussi comme objectif de développer l’aspect « en société » : apprendre à respecter les règles, à attendre son tour, à finir la partie, à lancer les dés, à perdre sans crise de larmes, et ainsi de suite.

Foto Fish a en plus la bonne idée de proposer des niveaux de difficulté modulables, selon l’âge des participants. Les plateaux des fonds marins sont recto verso, avec un côté plus fourni en poissons, et donc plus difficile. Et deux tailles d’appareils photo, le plus petit permettant de cadrer plus facilement les poissons recherchés.

Les jeux de société intéressants pour les jeunes enfants ne sont pas légion, Foto Fish est de cela. Avec ses règles ultra-simples, ses parties très rapides, et son chouette matériel, il permet de passer un bon moment en famille. Et grâce à sa difficulté modulable, personne ne s’ennuie et tout le monde a sa chance de gagner.

Foto Fish est un jeu de Michael Kallauch

est un jeu de Michael Kallauch Illustré par Rasa Joni et Gediminas Akelaitis

Édité par Logis

Pour 2 à 4 joueurs à partir de 4 ans

Pour des parties d’environ 15 minutes

Au prix de 19,90 € chez Philibert

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Crédit photo de la une : Logis Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo