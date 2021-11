Microsoft prévoit plusieurs nouveautés dans les prochains mois pour Age of Empires 4. Des saisons classées, des mods et... des cheat codes. Oui, on va pouvoir encore tricher sur AoE 4. Reste à savoir dans quelles conditions.

Vous avez connu Age of Empires, premier du nom ? Alors les expressions comme « Woodstock », « Quarry », « Pepperoni Pizza » ou « Coinage » doivent certainement vous dire quelque chose ! Il s’agit de codes de triche permettant de gagner mille unités de bois, de pierre, de nourriture ou d’or. Il en existait d’autres, comme « No Fog », « Zeus » et « Home Run », pour lever le brouillard de guerre, être invincible ou gagner.

Vous pourrez tricher dans Age of Empires 4 avec des cheat codes

Si l’on vous parle de cheat codes, c’est parce qu’ils vont prochainement arriver dans Age of Empires 4 ! Microsoft a confirmé le 17 novembre que ces techniques quelque peu déloyales vont être proposées à partir du printemps 2022 dans le jeu de stratégie en temps réel. Mais bien sûr, ces modificateurs ne pourront pas être utilisés en toutes circonstances : ils seront parfois inaccessibles, en cas de partie classée par exemple.

Cette nouvelle, un peu déroutante pour qui ne connait pas l’histoire Age of Empires, entre dans une série d’annonces quant à l’avenir du jeu vidéo, qui est sorti le 28 octobre 2021 et qui a reçu un très bon accueil de la part du public comme de la presse. Microsoft, l’éditeur du jeu vidéo, ainsi que les studios de développement Relic Entertainment et World’s Edge, ont présenté une feuille de route générale à court et moyen terme.

Concernant les codes de triche, donc, Microsoft explique qu’il travaille à leur intégration. « Ils font également partie de l’histoire d’Age of Empires, nous essayons de déterminer à quoi ils pourraient ressembler dans Age of Empires IV », écrit l’entreprise américaine. On ne sait pas quand ils seront implémentés dans le jeu (sans doute à partir du printemps 2022, ou plus tard), comment et s’ils seront semblables aux anciens cheat codes.

Saisons classées et mods dans Age of Empires 4

Mais pour qui préfère jouer de façon loyale, cette annonce n’est heureusement pas la seule chose à retenir. Deux changements significatifs sont à retenir : l’arrivée des « mods », et aussi des saisons classées. Ces deux mises à jour sont attendues pour le printemps 2022, parmi un ensemble de nouveautés de plus petite envergure, mais qui pourraient rendre les parties plus agréables encore.

Les mods désignent des contenus générés par les utilisateurs au profit de la communauté. En clair, Microsoft va fournir des outils de création permettant aux joueurs et joueuses de concevoir des cartes personnalisées, des conditions de victoire différentes ou des modes de jeu imaginatifs. Bien sûr, les mods pourront être utilisés par les autres, dans une logique similaire à ce que l’on voit par exemple dans StarCraft II.

Quant aux saisons classées, c’est exactement ce que laisse entendre l’intitulé : il s’agit de périodes limitées dans le temps (douze semaines, soit trois mois) dans lesquelles joueurs et joueuses pourront s’affronter en un contre un. Gagnez, et vous montez dans le top. Perdez, et c’est la dégringolade. À la fin, un classement sera établi et des récompenses seront décernées selon votre résultat.

De l’équilibrage et des nouveautés dans Age of Empires 4

Qui dit patchs, dit correctifs. Microsoft s’attaque aussi à la résolution de bugs et à la mise en place de mesures pour équilibrer le jeu, en diminuant l’efficacité de certaines unités et en renforçant d’autres un peu trop faiblardes. Une première mise à jour technique (pour la prise en charge du système et l’optimisation des performances) est déjà passée. Un autre patch doit arriver cet hiver.

Parmi les autres retouches promises figurent la possibilité de faire patrouiller une unité, d’afficher la carte à la fin d’une manche, de voir les scores pendant la partie de disposer d’une file d’attente de construction globale de ses unités et technologies, d’une refonte de la mini-carte, d’une révision de la difficulté de l’IA ou encore d’évolutions quant aux raccourcis.

Toutes ces modifications mettront du temps à arriver jusqu’aux joueurs : si un patch est déjà sorti, la première grosse vague pour AoE 4 est attendue pour l’hiver 2021-2022. Mais le tournant est attendu pour le printemps prochain, avec les mods, les saisons classées, les patrouilles et bien sûr les codes de triche. De quoi allonger encore un peu plus la durée de vie du jeu, en attendant une future, mais très probable extension.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo