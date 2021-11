Netflix dévoile désormais un classement inédit des séries et films qui comptabilisent le plus de volume d'heures visionnées. On y découvre le top 10 des séries et des films qui sont les plus populaires en France sur la plateforme, selon cet indicateur spécifique de popularité. Cette semaine du 8 au 14 novembre, c'est la saison 4 de Dynastie qui surplombe le tout.

Quelle série a été la plus regardée sur Netflix en France cette semaine ? C’est désormais une donnée que la plateforme de vidéo à la demande par abonnement a décidé de divulguer, de manière hebdomadaire, sur un site à part intitulé TOP 10 Netflix.

On y trouve de nombreuses informations et classement, selon les pays mais aussi selon les films et séries anglophones ou non anglophones.

L’indicateur qui a été privilégié n’est pas ici l’intention de visionnage, mais le volume horaire total engrangé sur une semaine. Cela signifie que Netflix comptabilise littéralement le temps que chaque personne a passé sur chaque contenu, et les accumule pour obtenir ces classements. C’est une méthode qui a des avantages, et quelques limites, pour déterminer à la louche la popularité d’un programme.

Ces Top 10 sont censés permettre aussi aux internautes d’avoir une meilleure idée de ce regardent leurs compatriotes, et leur donner potentiellement des idées de visionnage. On notera tout de même que contrairement aux classement mondiaux, ceux par pays ne donnent pas de chiffres de volumes horaires.

Voici donc le classement concernant les séries et les films pendant la période du 8 au 14 novembre 2021.

Les séries les plus regardées sur Netflix France la semaine du 8 novembre

Dynastie, saison 4

Arcane, saison 1

Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba : Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc

You, saison 3

Squid Game, saison 1

Narcos : Mexico, saison 3

Locke & Key, saison 2

Maid, mini-série

La Pat’ Patrouille, saison 5

S.W.A.T., saison 1

Les films le plus regardées sur Netflix France la semaine du 8 novembre

