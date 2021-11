Dexter est de retour, avec un reboot plus de 8 ans après la fin de la série originale. La production sera visible en France légalement sur Canal+, mais à partir de décembre seulement.

La nouvelle série Dexter : New Blood a enfin commencé. Enfin, pas vraiment nouvelle : il s’agit du retour de la série culte américaine avec Michael C. Hall, que la chaîne américaine privée Showtime a décidé de faire revivre, près de neuf ans après son arrêt.

Elle a débuté le 7 novembre 2021 aux États-Unis, et il sera possible de la voir en France d’ici quelques semaines.

Sur Showtime, chaque épisode est diffusé le dimanche, de manière hebdomadaire, jusqu’au 26 décembre. Malheureusement, il n’est pas possible d’avoir accès à la plateforme depuis la France.

Où regarder Dexter : New Blood en France ?

La mini-série de huit épisodes sera disponible en France sur Canal+, officiellement à partir de décembre 2021. Selon nos informations, la diffusion devrait même commencer à compter de la mi-décembre, même si la date précise n’a pas été officialisée.

Le compte officiel de Canal+ avait lui-même annoncé la nouvelle en octobre, puis partagé quelques images de Michael C. Hall, l’acteur principal de la série, pour illustrer l’attente de la sortie de Dexter : New Blood, outre Atlantique, mais aussi chez nous.

La série sera inclue dans l’abonnement MyCanal, mais pas dans l’abonnement à Canal+ Séries (l’abonnement à 6,99 euros par mois qui propose uniquement des séries, dont de nombreuses productions cultes, et certaines nouveautés).

Ce que l’on ignore encore, c’est si les épisodes de la mini-série seront tous mis en ligne d’un coup sur Canal+ — à la mi-décembre, 6 épisodes seront déjà sortis aux États-Unis — ou si la plateforme française reprendra un rythme hebdomadaire pour faire durer la diffusion.

Où regarder les autres saisons de Dexter ?

Les saisons 1 à 9 de Dexter sont, elles, accessibles dès à présent sur Canal+ Séries.

Dexter : New Blood, le retour du tueur en série

L’histoire de Dexter : New Blood commence 10 ans après la fin de la série Dexter, après que le tueur en série a feint sa propre mort pour échapper à l’arrestation. Il vit désormais dans une province de l’État de New York, sous la fausse identité de Jim Lindsay, qui passe ses journées à réparer des chaussures dans sa petite boutique.

L’une des bonnes nouvelles pour les fans de la série est que l’actrice Jennifer Carpenter a repris son rôle de Debra Morgan, la sœur (non biologique) de Dexter dans la série, qui admet notamment son attirance romantique pour lui à la fin du programme (une décision qui n’a pas plu à tout le monde).

De nombreux aficionados du show restent pour l’instant sur la défensive : il est rare qu’un « revival » ou un « reboot » d’une série fasse beaucoup d’heureux, et ce retour de Dexter inquiète. La bande-annonce de 2021, par exemple, laisse craindre que la production ait abandonné son second degré (la musique tressautante du générique a par exemple été remixée) et la dose de perfectionnisme qu’on lui connaissait, au profit de plus d’obscurité, comme s’il ne s’agissait finalement plus qu’un sombre polar.

