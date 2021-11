Metal Gear Solid 2 et Metal Gear Solid 3, deux jeux anciens mais particulièrement appréciés, ont été retiré des canaux de vente (format numérique). A priori, il s'agit d'une situation temporaire, liée à des droits sur des archives vidéo.

Respectivement sortis en 2001 et 2004, Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3 : Snake Eater ne sont pas des titres de première jeunesse. Mais ils appartiennent à une saga particulièrement appréciée des joueuses et joueurs et Konami ne manque jamais de les ressortir via des compilations. Néanmoins, à compter de ce lundi 8 novembre, ces deux épisodes ne sont plus disponibles à la vente au format numérique.

Konami a partagé cette mauvaise nouvelle dans un communiqué publié le 7 novembre. Certains peuvent se demander si une salve de remasterisations se prépare (comme c’est le cas avec les vieux GTA), mais il n’en est rien. Cette suppression, annoncée comme temporaire, est liée à un problème de licences avec des vidéos d’archives historiques (certaines cinématiques montrent des figures historiques, telles que John Fitzgerald Kennedy).

« Nous sommes actuellement en train de renouveler nos licences pour les vidéos d’archives historiques que nous utilisons dans les jeux et, par conséquent, nous avons pris la décision de retirer temporairement de la vente Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 et tous les produits qui incluent ces jeux des magasins numériques à compter du 8 novembre 2021 », indique Konami. L’éditeur japonais demande, pour l’heure, de la patience.

Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3 : Snake Eater utilisent tous deux certaines archives historiques pour donner de l’épaisseur à leur univers respectif. Ces derniers sont en effet liés à des événements ayant vraiment eu lieu (exemple : la guerre froide pour Metal Gear Solid 3). Les archives permettent donc d’ancrer davantage ces aventures dans la réalité. Il y a toutefois un risque de voir certaines vidéo disparaître, si Konami ne parvient pas à récupérer les licences pour une raison ou pour une autre.

C’était arrivé à Rockstar Games, qui a dû supprimer des chansons de Grand Theft Auto : Vice City. Et c’est arrivé plus récemment à Microsoft pour Forza Motorsport 7 (qui, lui, a été définitivement retiré). En somme, les licences utilisées pour profiter de contenus tiers constituent un vrai enjeu pour les acteurs du marché vidéoludique — surtout pour des jeux amenés à durer dans le temps.

Quels sont les Metal Gear Solid concernés ?

Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty HD Edition (PS3)

Metal Gear Solid 3 : Snake Eater HD Edition (PS3)

Metal Gear Solid HD Collection (PS3)

Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty HD Edition (PSVita)

Metal Gear Solid 3 : Snake Eater HD Edition (PSVita)

Metal Gear Solid HD Collection (PSVita)

Metal Gear Solid HD Collection (PS NOW)

Metal Gear Solid HD Edition 2 & 3 (Xbox 360)

Metal Gear Solid Snake Eater 3D (3DS)

Metal Gear Solid 2 Substance (GOG.com)

Metal Gear Solid 2 HD (Nvidia Shield)

Metal Gear Solid 3 HD (Nvidia Shield)

