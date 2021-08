Grâce à une intelligence artificielle, Digital Foundry a pu offrir une seconde jeunesse à l'époustouflante bande-annonce de Metal Gear Solid 2, parue à l'E3 2000.

En 2000, à une époque où l’E3 était encore un salon de jeux vidéo qui accueillait du monde, Konami faisait rêver les fans d’Hideo Kojima avec une sublime bande-annonce de Metal Gear Solid 2. Cela avait été une claque : la mise en scène très hollywoodienne, couplée à la musique iconique, mettait en exergue des graphismes flamboyants grâce à la puissance de la PS2. Un peu plus de 20 ans plus tard, Digital Foundry, site spécialisé dans l’analyse des performances techniques, propose une version upscalée en 4K de la vidéo.

Bien évidemment, en 2000, la bande-annonce de Metal Gear Solid 2, production culte s’il en est, ne tournait pas du tout en 4K. Pour lui offrir une seconde jeunesse, Digital Foundry a fait appel à une intelligence artificielle, chargée d’une mise à l’échelle via du deep learning. En résumé, l’IA analyse l’image et la reconstitue avec une résolution supérieure en « devinant » certains détails. Le résultat, impressionnant, peut être apprécié sur YouTube depuis le 15 août (n’oubliez pas de paramétrer la lecture en 4K).

Comment Digital Foundry a amélioré l’une des plus belles bandes-annonces

Pour améliorer l’affichage, Digital Foundry a fait appel à Topaz Video Enhance AI. Il a d’abord fallu trouver la meilleure version de la bande-annonce (lire : celle avec la meilleure qualité). Par chance, il existe une édition DVD qui propose un flux en 480i et en 60 fps. C’est ce fichier que Digital Foundry a fait passer par Topaz Video Enhance AI. L’outil dispose justement d’un procédé spécifiquement conçu pour les DVD. Malgré tout, il a fallu travailler sur une image de 240 lignes (480i = 240 lignes, soit une ligne sur deux) pour en obtenir une de… 2 160 !

Il y a de quoi être impressionné par cette bande-annonce remise au goût du jour, même si tout n’est pas parfait dedans. La netteté améliorée permet de faire ressortir de nombreux détails au niveau des tenues, des visages, ou sur certains effets visuels.

Hideo Kojima entrevoit d’ailleurs un futur où les remasterisations pourraient intégralement être supervisées par des algorithmes. Dans un tweet publié le 15 août, le créateur japonais indique : « Les intelligences artificielles restaurent des peintures, des photos d’archive et des vidéos, et les colorent. Un jour viendra où une IA se chargera d’améliorer la résolution et le framerate des vieux jeux vidéo. Ce jour-là, l’IA apprendra tous les jours les améliorations hardware, et le logiciel se mettra à jour automatiquement. Il n’y aurait même plus besoin des créateurs pour refaire des jeux. »

On rappelle que des intelligences artificielles sont déjà utilisées dans le domaine du jeu vidéo. Depuis 2018, Nvidia développe le « Deep learning super sampling », soit un algorithme qui permet de produire une image en 4K (ou plus) à partir d’un signal de moins bonne qualité. Récemment, on a aussi vu une équipe de chercheurs proposer un rendu plus réaliste de GTA V — grâce à une IA. Pour les éditeurs, il y a potentiellement une aubaine : sortir davantage de vieux jeux améliorés à peu de frais.

