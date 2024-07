Lecture Zen Résumer l'article

Microsoft a fermé le Xbox 360 Store et le Xbox 360 Marketplace. De nombreux jeux vidéo qui ne sont pas rétrocompatibles vont tomber dans l’oubli.

C’est une immense page de son histoire que vient de tourner Microsoft, c’est même la plus belle de sa marque Xbox. Le 29 juillet 2024, le Xbox 360 Store et le Marché Xbox 360 ont fermé leurs portes. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’acquérir de jeux sur l’illustre console ou depuis la page web dédiée. Seuls les titres rétrocompatibles avec la Xbox One, la Xbox Series S et la Xbox Series X continueront d’être disponibles, depuis les plateformes citées.

Cette mauvaise nouvelle signifie surtout que de nombreux jeux vont tomber dans l’oubli, à savoir ceux qui ne rentrent pas dans le programme de la rétrocompatibilité. Entre autres contenus, comme on peut le lire dans cette FAQ officielle : « Tout contenu distribué via le Xbox 360 Store ne sera plus disponible à l’achat. Cela inclut des jeux, des essais, des modules complémentaires, des éléments d’avatar, des applications, des gamerpics, des bandes-annonces de jeu et des vidéos. Ceci inclut également des achats tels que des modifications de gamertag sur Xbox 360, des abonnements Xbox sur Xbox 360, des achats dans le jeu et du contenu vidéo via l’application Films & TV Microsoft. »

La Xbox 360 n’est plus

Dans un tweet publié le 29 juillet, l’association Video Game History, qui travaille sur la préservation, a indiqué : « Aujourd’hui, le Marché Xbox 360 disparaît pour de bon, emportant avec lui des centaines de jeux et de DLC, avec aucun moyen légal d’y accéder. Nous travaillons sur une correction de la loi sur les droits pour la préservation et, pour l’heure, on s’est dit qu’un gâteau ne ferait pas de mal. »

Comme toujours dans ce genre de cas, vous pourrez accéder à votre collection de jeux achetés avant l’interruption des services. Tout comme vous serez en mesure d’insérer un disque dans votre Xbox 360. D’ailleurs, sur le marché gris, certains jeux physiques devraient voir leur tarif s’envoler. « Je me demande si on va voir pulluler des Xbox 360 avec des contenus exclusifs en vente, à des prix ridicules », s’interroge Maximum-Damage-5278 sur Reddit. Live_Supermarket6328, lui, préfère partager sa nostalgie, « Je me sens comme hier, quand j’ai démarré ma Xbox 360 toute neuve pour la première fois, le 2 décembre 2005. »

Larry Hryb, ancien visage de la marque Xbox connu sous le pseudo Major Nelson, y est aussi allé de son petit hommage : « Après presque 19 ans, toutes les belles choses ont une fin. Nous sommes à 24 heures (ou environ) de la fermeture du Marché Xbox 360. Ce fut un immense plaisir de partager ces milliers de soldes et de mises à jour pendant toutes ces années. Merci d’avoir pris du plaisir. » La Xbox 360, deuxième console de l’histoire de Microsoft, reste à ce jour son plus grand succès, avec un volume de ventes proche de celui de la PlayStation 3 de Sony.

