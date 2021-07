Grosse exclusivité de la Xbox One, Forza Motorsport 7 arrive étrangement à la fin de son cycle de vie. Cela signifie qu'on ne pourra bientôt plus l'acheter.

« Forza Motorsport 7 arrive en fin de vie », peut-on lire en titre d’un communiqué publié le 29 juillet sur le site de la saga de Microsoft. À partir du 15 septembre 2021, il ne sera plus possible d’acquérir le jeu de course, que ce soit à l’achat ou par l’intermédiaire du Xbox Game Pass.

Microsoft tient néanmoins à rassurer les propriétaires actuels : on pourra toujours télécharger Forza Motorsport 7 et y jouer, passée cette échéance. La firme de Redmond va jusqu’à garantir la bonne tenue des serveurs pour les modes et les services en ligne. Les événements eSport ne seront pas abandonnés non plus. Pour rappel, la simulation développée par Turn 10 a été lancée en 2017 sur Xbox One. Elle a récolté un score de 86/100 sur l’agrégateur Metacritic.

Pourquoi Forza Motorsport 7 ne sera plus vendu

À noter qu’il y a une petite particularité pour celles et ceux qui auraient profité de Forza Motorsport 7 grâce au Xbox Game Pass, tout en achetant les DLC à côté. Microsoft leur fournira un code pour télécharger le jeu complet. Les concernés devraient le recevoir d’ici le 2 août et auront jusqu’au 15 septembre 2023 pour l’utiliser. Les autres pourront acheter le jeu à un tarif préférentiel : 9,99 € pour la version standard, 12,49 € pour la version Deluxe et 19,99 € pour la version Ultimate.

On peut légitiment se demander pourquoi Forza Motorsport 7 s’apprête à disparaître des canaux de distribution. Dans un tweet publié le 29 juillet, la réponse a été donnée par le compte officiel : « Les jeux Forza ne peuvent plus être commercialisés après plusieurs années en raison de l’expiration des licences tierces que nous utilisons pour les voitures, les circuits et les autres éléments basés sur le monde réel. »

Les fans de courses pourront prochainement jeter leur dévolu sur Forza Horizon 5, expérience plus arcade attendue pour le 9 novembre. Turn 10 travaille aussi sur un nouveau Forza Motorsport, lequel devrait tirer profit de la puissance de la Xbox Series X pour en mettre plein la vue.

Crédit photo de la une : Microsoft Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo