Twitter teste un nouveau format publicitaire sur iOS et Android. Les personnes faisant partie de l'essai pourront voir s'afficher des publicités sous certaines réponses à un tweet.

Tweet sponsorisé, annonce dans les tendances… la publicité existe déjà à divers endroits sur Twitter. Le réseau social continue cependant d’explorer de nouvelles manières d’afficher ce type de contenus. Responsable de la monétisation de la plateforme, Bruce Falck a annoncé, le 13 octobre sur Twitter, que la plateforme commençait à expérimenter le placement de publicités dans les réponses à un tweet.

Starting today, we’re trying something different and testing a new ad format in Tweet conversations. If you’re a part of this test (which is global ; on iOS & Android only), you’ll see ads after the first, third or eighth reply under a Tweet. 🗣️ pic.twitter.com/kvIGeYt2vp

— bruce.falck() 🦗 (@boo) October 13, 2021