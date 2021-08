Rockstar serait en train de préparer une compilation réunissant GTA III, GTA: Vice City et GTA: San Andreas. Elle sortirait sur les nouvelles consoles.

GTA III, titre culte de Rockstar qui a propulsé la célèbre saga dans des hautes sphères (plus de 150 millions de ventes pour GTA V.…), s’apprête à fêter ses 20 ans. Et, à cette occasion, le studio pourrait remettre une pièce dans la machine. Selon les informations publiées par Kotaku le 12 août, une trilogie réunissant GTA 3, GTA : Vice City et GTA : San Andreas — trois jeux qui ont d’abord fait les beaux jours de la PS2, pourrait être commercialisée sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC, Stadia et mobile. Le rendez-vous serait pris pour cette fin d’année (sauf les versions PC et mobile).

Kotaku cite des sources fiables et plusieurs indices qui semblent confirmer ce projet : l’éditeur Take-Two Interactive a récemment annoncé que trois remasterisations étaient en cours tandis qu’il s’attache, depuis plusieurs mois, à retirer des mods liés à ces GTA anciens. Pour Rockstar, l’idée serait de faire du neuf avec du vieux, sachant que GTA V va également être proposé aux joueurs PS5, Xbox Series S et Xbox Series X.

Les vieux GTA de retour ? Merci mais non merci

Les plans sont encore susceptibles de changer d’ici à l’officialisation. À l’origine, il était prévu que cette trilogie soit offerte pour toute précommande de la future version de GTA V. L’appât du gain l’aurait visiblement emporté, sachant que GTA III, GTA : Vice City et GTA : San Andreas bénéficient d’une côte immense auprès des fans (surtout Vice City). Un temps prévue pour le début d’année, la compilation serait désormais attendue pour octobre ou novembre. On rappelle que GTA V sortira le 11 novembre sur les nouvelles consoles, ce qui pourrait créer une vaste opération recyclage avant Noël.

Il ne faudra visiblement pas s’attendre à monts et merveille du côté des performances techniques. GTA 3, GTA : Vice City et GTA : San Andreas se referaient une beauté avec l’Unreal Engine, tout en conservant leur charme d’antan. En ce sens, les développeurs mixeraient des graphismes datés et neufs. Un coup de fouet serait par ailleurs donné à l’interface. En revanche, on craint pour le gameplay, qui s’attacherait à conserver un feeling PS2 au maximum. Spoiler : cela risque d’être rigide.

Si on peut comprendre l’envie — opportuniste — de Take-Two Interactive et de Rockstar de jouer sur la fibre nostalgique en ressuscitant des classiques, force est de reconnaître qu’il y a matière à rester sur sa faim — surtout pour celles et ceux qui attendraient plutôt des informations sur GTA VI. Tout dépendra du prix, bien sûr. À noter qu’un succès commercial pourrait donner d’autres idées de remasterisation au duo (pensez à Red Dead Redemption).

