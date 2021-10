Sony va compliquer l'achat de jeux PS3 et PSVita dès la fin du mois d'octobre. Pour payer, il faudra d'abord approvisionner son porte-monnaie virtuel depuis un autre appareil.

En mars dernier, Sony annonçait la fermeture du PlayStation Store sur deux consoles qui commencent à dater : la PS3 et la PSVita. Puis, face à la hargne de la communauté, le constructeur s’est ravisé : finalement, on pourra continuer d’acheter des jeux sur les deux plateformes. Cependant, le processus va sérieusement se compliquer à compter du 27 octobre, découvre-t-on dans cette FAQ officielle et dans un mail reçu par Numerama le 5 octobre 2021.

« Vous ne pourrez plus utiliser de carte de crédit ou de débit, ou de méthode de paiement tel que PayPal, pour acheter du contenu numérique ou approvisionner votre porte-monnaie en venant sur le PlayStation Store via votre PS3 ou PSVita », indique Sony. Traduction : on ne pourra plus payer directement sur la PS3 ou la PSVita. En somme, la multinationale a trouvé une parade pour que les joueuses et les joueurs se fassent une raison, sans passer par une fermeture brutale.

« Ces changements ont été adoptés afin d’améliorer la sécurité des paiements en ligne pour tous les propriétaires de PS3 et PSVita », justifie Sony.

Comment acheter un jeu sur PS3 et PSVita ?

L’arrêt des paiements directs sur le PlayStation Store de la PS3 et de la PSVita signifie qu’il faudra d’abord alimenter son porte-monnaie virtuel depuis un autre appareil (une PS4, une PS5, un PC via navigateur web ou l’application PlayStation).

La meilleure solution reste de passer par un navigateur web, en se rendant à cette adresse. Voici les étapes à suivre :

Renseigner les identifiants de son compte PlayStation Network (les mêmes que ceux utilisés sur la PS3 et/ou la PSVita) ;

Cliquer sur votre icône (en haut à droite) ;

Se rendre dans l’onglet « Gestion des paiements » ;

Cliquer sur « Approvisionner » ;

Choisir le moyen de paiement pour alimenter le porte-monnaie (PayPal, carte bancaire, mobile, carte prépayée…) ;

Aller sur le PlayStation Store de la PS3 ou de la PSVita pour procéder à votre achat (votre porte-monnaie virtuel sera alors débité).

Veillez bien évidemment à alimenter votre porte-monnaie en conséquence : si le jeu que vous voulez acquérir coûte 20 euros, il faudra mettre au moins 20 euros sur ce moyen de paiement exclusif. À noter que vous pourrez toujours acheter des extensions depuis des jeux (DLC), à partir du moment où vos fonds sont suffisants pour le permettre.

Au moment où nous écrivons ces lignes, le 7 octobre, l’application mobile PlayStation ne permet pas d’approvisionner son porte-monnaie autrement que par une carte prépayée (c’est la même chose sur PS4 et PS5).

Le montant des cartes prépayées s’étale de 5 euros à 100 euros en fonction de ses besoins (on peut les cumuler, bien sûr). Elles se composent d’une suite de 12 caractères (chiffres et lettres) à rentrer dans un espace dédié. Elles permettent d’acheter du contenu sur les canaux de distribution PlayStation sans avoir besoin de renseigner ses coordonnées bancaires.

