Sony a officialisé la fermeture du PlayStation Store sur PS3 et PSVita. À partir de cet été, il ne sera plus possible d'acheter des jeux sur ces consoles. Rassurez-vous, vos précédents achats ne vont pas disparaître.

« Après mûre réflexion, nous avons décidé ces changements pour concentrer nos efforts, concernant le PlayStation Store, sur la PlayStation 4 et la PlayStation 5 », annonce Sony dans un mail envoyé aux utilisateurs du PlayStation Network — mail reçu par Numerama le 29 mars. Il y est stipulé que le constructeur va prochainement fermer le Store accessible depuis la PlayStation 3 et la PSVita — deux consoles plus anciennes qui ne sont plus produites.

À partir du 2 juillet 2021, il ne sera plus possible d’acheter un jeu sur PS3. Les propriétaires d’une PSVita, de leur côté, pourront encore le faire jusqu’au 27 août. « Vous ne pourrez plus acheter du contenu numérique sur PS3, PSVita et PSP, y compris des jeux et des vidéos. Vous ne pourrez plus faire des achats in-game sur PS3, PSVita et PSP », affirme Sony. Bref, c’est une page qui se tourne pour la PS3, lancée en 2007 en Europe, et la PSVita, commercialisée en 2012.

Quelles conséquences pour ma bibliothèque PS3 et PSVita ?

La fermeture prochaine du PlayStation Store sur PS3 et PSVita ne signifie pas que vous ne pourrez plus accéder à vos jeux précédemment acquis par ce canal de ventes. La FAQ lisible dans le mail, et mieux expliquée à cette adresse est claire à ce sujet.

Que deviennent mes achats ?

Vos achats réalisés sur le PlayStation Store resteront votre propriété. Ils continueront d’être accessibles depuis la Liste de téléchargement — que l’on peut trouver dans l’interface des consoles. Cela vaut aussi bien pour les jeux que pour les vidéos, également disponibles en streaming depuis l’application Mes vidéos.

Il ne sera en outre plus possible d’effectuer des achats in-game (microtransactions).

Vais-je perdre les fonds de mon porte-monnaie ?

Le porte-monnaie que vous utilisez sur PS3 et/ou PSVita est lié à votre compte PlayStation Network, commun à toute la gamme PlayStation. Par conséquent, s’il vous reste quelques fonds une fois passées les deux échéances, ils ne seront pas perdus. En revanche, ils pourront être dépensés uniquement pour des contenus disponibles sur PS4 et/ou PS5.

Si vous ne prévoyez pas d’acquérir une PS4 ou une PS5 à court terme, vous pourrez procéder à une demande de remboursement. Les modalités seront précisées plus tard par Sony.

Aurais-je toujours accès aux bonus du PlayStation Plus ?

Indispensable pour jouer en ligne sur PS4 et PS5, le PlayStation Plus permet aussi de récupérer des jeux gratuitement. Sur ce point, Sony est formel : « Vous pourrez toujours retélécharger et jouer aux jeux auxquels vous avez eu droit dans le cadre du PlayStation Plus tant que vous serez abonné à ce service. » De même, les codes permettant d’étendre son abonnement seront toujours utilisables sur PS3 et PSVita.

Quid des jeux cross-buy ?

Avec la PS3 et la PSVita, Sony avait introduit la fonctionnalité cross-buy, qui permet d’obtenir plusieurs versions d’un même jeu pour le prix d’un seul. Il y a une petite particularité les concernant : si vous n’avez téléchargé qu’une seule des versions, il est nécessaire de télécharger l’autre avant la fermeture du PlayStation Store — sans quoi elle sera perdue.

D’ailleurs, les éventuels contenus cross-buy aujourd’hui disponibles sur PS4 donneront toujours accès aux autres versions liées (PS3, PSVita et/ou PSP).

