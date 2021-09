Twitch déploie de nouveaux outils pour lutter contre le harcèlement. Les vidéastes ont la possibilité désormais d'exiger que les internautes vérifient leur mail et leur numéro de téléphone.

La dernière initiative de Twitch suffira-t-elle à endiguer le phénomène des raids de haine qui s’abat sur une partie de sa communauté ? En tout cas, les streameurs et les streameuses victimes de ces assauts virtuels disposent désormais de nouveaux outils pour maîtriser ce qu’il se passe dans leur tchat. En effet, Twitch vient de déployer des contrôles supplémentaires.

Today we're putting more power in the hands of the community, by enabling phone verified chat ! Now creators and mods can require viewers to verify their account via phone number (or email) before they can chat. For more information review the blog : https://t.co/TlqCS4OzQC

— Twitch (@Twitch) September 29, 2021