Nous sommes le 1er septembre et Microsoft dévoile des jeux qui garniront son Xbox Game Pass dans les jours à venir.

En septembre, c’est la rentrée et force est de reconnaître que Microsoft n’est pas en retard. Dans un communiqué publié le 1er septembre, la firme de Redmond a présenté les premiers jeux qui rejoindront le Xbox Game Pass ces prochaines semaines.

Pour rappel, il s’agit d’un catalogue de jeux accessible grâce un abonnement. On peut en profiter sur PC, sur les consoles Xbox et/ou via le cloud gaming (smartphone, tablette, PC). Chaque mois, Microsoft met à jour le service avec de nouveaux contenus.

Le Xbox Game Pass est proposé en plusieurs formules : Xbox, PC ou Ultimate (Xbox + PC + cloud). On peut s’abonner pour un mois (à partir de 9,99 euros), trois mois (à partir de 29,99 euros) ou encore six mois (à partir de 59,99 euros).

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass en septembre

Craftopia — 2 septembre

Vous arrivez sur une petite île remplie d’animaux… Et on n’a pas besoin d’aller plus loin pour avoir envie d’y jouer.

Disponible sur : Cloud, Console & PC

Final Fantasy XIII — 2 septembre

Un groupe d’humains courageux se bat contre le destin à Cocoon, la ville céleste utopique, et dans Pulse, un monde primitif. Attention : les 10/15 premières heures sont fastidieuses.

Disponible sur : Console & PC

Signs of the Sojourner — 2 septembre

Un jeu stratégique à base de cartes et centré sur les relations humaines. Original.

Disponible sur : Cloud, Console & PC

Surgeon Simulator 2 — 2 septembre

Vous avez toujours rêvé de devenir un chirurgien ? Il n’y a pas besoin de 10 ans d’études pour jouer à ce jeu.

Disponible sur : Cloud, Console & PC

Crown Trick — 7 septembre

Dans la peau de Elle, embarquez pour un voyage périlleux dans des donjons générés de manière procédurale, en faisant attention aux ennemis et aux pièges qui ne se déplacent que lorsque vous bougez.

Disponible sur : Cloud, Console & PC

Breathedge — 9 septembre

On nous promet une nouvelle vision du jeu de survie, articulée autour d’un homme qui doit porter les cendres de son grand-père à un enterrement galactique.

Disponible sur : Cloud, Console & PC

Nuclear Throne — 9 septembre

Un jeu de tir en vue du dessus avec des créatures très étranges.

Disponible sur : Console & PC

The Artful Escape — 9 septembre

Un ado guitariste prodige entreprend un voyage psychédélique pour créer son personnage de scène et affronter l’héritage d’une légende de la folk disparue. La direction artistique est époustouflante.

Disponible sur : Console & PC

Aragami 2 — 17 septembre

Ninja !

Disponible sur : Console & PC

Lemnis Gate — 28 septembre

On espère une meilleure boucle temporelle que celle de Twelve Minutes…

Disponible sur : Console

Ils quittent le Xbox Game Pass en septembre

13 septembre

Red Dead Online (Cloud & Console)

15 septembre

Company of Heroes 2 (PC)

Disgaea 4 (PC)

Forza Motorsport 7 (Cloud, Console & PC)

Hotshot Racing (Cloud & Console)

The Dark Crystal : Age of Resistance Tactics (Cloud, Console & PC)

Thronebreaker : The Witcher Tales (Cloud & Console)

