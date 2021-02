CD Projekt Red a déconseillé aux joueurs PC de Cyberpunk 2077 d'installer des contenus créés par les joueurs. Il existe une faille qui peut aboutir à de lourdes conséquences.

Décidément, rien ne va dans Cyberpunk 2077. Le 26 janvier dernier, CD Projekt Red lançait des outils pour modifier la version PC du jeu, une pratique très répandue qui s’appelle le modding et permet à des joueurs de proposer des contenus personnalisés aux autres. Le studio polonais aurait peut-être dû se raviser. Dans un tweet publié le 2 février, il a conseillé aux joueurs de n’utiliser aucun fichier provenant de l’extérieur. Ce qui revient à dire : tous les mods.

« Si vous prévoyez d’utiliser des mods ou des sauvegardes personnalisées sur PC, faites attention. On a découvert une vulnérabilité dans les fichiers DLL externes utilisés par le jeu et ils peuvent servir à exécuter du code. Le problème sera réglé aussi vite que possible », précise CD Projekt Red. Quelques jours après la mise à disposition des outils de création, l’entreprise avait dû supprimer un mod qui permettait d’avoir un rapport sexuel avec le personnage incarné par l’acteur Keanu Reeves dans le jeu.

If you plan to use @CyberpunkGame mods/custom saves on PC, use caution. We've been made aware of a vulnerability in external DLL files the game uses which can be used to execute code on PCs. Issue will be fixed ASAP. For now, please refrain from using files from unknown sources.

— CD PROJEKT RED CS (@CDPRED_Support) February 2, 2021