Vous en avez marre d'écouter toujours les mêmes chansons depuis des années ? De passer en boucle Despacito ou My Heart Will Go On ? Nous avons la solution pour vous.

Connaissez-vous le zeuhl ? Nous non plus, jusqu’à aujourd’hui. Nous devons cette découverte essentielle à Everynoise, un site créé par Glenn McDonald, un data alchemist (comme il se décrit lui-même) travaillant chez Spotify. Qu’est-ce qu’Everynoise ? Un site dont le but est de référencer tous les styles musicaux au monde, dans une seule et même carte. Oui. Et le résultat est gargantuesque, plein de découvertes, et une invitation à découvrir la musique comme vous ne l’avez jamais vu. On vous conseille vivement de cliquer, et de vous laisser transporter.

De la zampogna au hip-hop finlandais

La carte recense pour l’instant 5 092 genres musicaux différents. Et il y a de tout. « Everynoise est une tentative de carte, qui est générée grâce à des algorithmes basés sur des données de Spotify », précise Glenn McDonald sur le site. « L’étalonnage n’est pas encore parfait, mais en règle générale : plus un genre est en bas de la carte, plus il est organique, et plus il est haut, plus il est mécanique et électrique. Plus il est à gauche, plus il est dense et atmosphérique, et plus il est à droite, plus il est rythmé et entraînant ».

Concrètement, tout en bas de la carte, vous trouverez des chants religieux, des chorales et de la musique classique. Plus vous serez en haut, plus il y aura de la musique techno ou minimale. À gauche, des groupes de métal, et à droite, du rap et du dancehall. Surtout, dans tout ce paysage, vous trouverez des genres et sous-genres dont vous n’aurez jamais entendu parler. Bonus : si vous cliquez sur le nom du style, un court extrait d’une vingtaine de secondes jouera, et si vous appuyez sur la petite flèche, la playlist Spotify du genre s’affichera. Si vous cliquez plusieurs fois sur le nom du genre, vous arriverez sur la page qui lui est dédiée, avec tous les artistes les plus populaires du style.

Une base de données hyper complète

Que vous écoutiez de la pop (coucou, les fans de groupes de cornemuse) ou les styles de musique les plus underground (on vous voit, les amateurs de rap underground hongrois), vous devriez pouvoir trouver votre bonheur, mais surtout, trouver d’autres styles à votre goût : les plus proches de votre style de prédilection sur la carte sont ceux qui ressemblent le plus à ceux que vous aimez déjà.

Ce n’est pas tout ce que vous pouvez faire : Everynoise vous laisse également la possibilité de trier les genres par popularité, dans l’onglet « list » On apprend ainsi sans grande surprise que le genre le plus écouté en 2020 est la pop. Quant au moins populaire, il s’agit du himene tarava, une sorte de chants traditionnels polynésiens. Vous serez sans nul doute heureux d’apprendre que le genre ASMR est classé 912e. Mieux : vous pouvez même trier les chansons en fonction de certains critères, dont leur « christmasness », soit leur fêtes-de-noëlitude.

Vous ne savez pas sur quoi cliquer ? Vous pouvez appuyer sur le bouton scan, tout en haut du site, pour écouter au hasard de courts extraits. Vous pouvez également découvrir quels genres sont les plus écoutés en fonction des villes, en cliquant sur l’onglet Every Place At Once, un onglet tout en bas de la page. Toutes les villes ne sont pas référencées, mais il y en a plusieurs milliers. Et quand vous cliquez sur une ville, vous pouvez voir non seulement les styles qui y sont les plus populaires, mais également une playlist des chansons. On apprend ainsi qu’au Havre, on écoute surtout de la pop urbaine, et qu’à Versailles, la chanson la plus écoutée est… Les bêtises à l’École, d’Henri Dès.

Et si jamais vous avez envie d’une chanson pour vous rappeler l’ambiance de l’année 2020, n’hésitez pas à cliquer sur le style depressive black metal, et à écouter leur extrait phare « Spleen Black Metal », du groupe de joyeux drilles Nocturnal Depression.