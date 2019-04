Quand un utilisateur change de plateforme de streaming musical, il perd également ses playlists. TuneMyMusic permet de contourner ce problème en transférant les chansons d'un service à l'autre.

Les services de musique en streaming (Spotify, Apple Music, Deezer) sont nombreux aujourd’hui et il est parfois difficile de faire un choix. Certains utilisateurs choisissent donc d’utiliser plusieurs plateformes, mais cette décision peut être une source de frustration.

Changer de service signifie aussi ne plus avoir accès aux playlists créées sur les autres. Un problème que l’on peut résoudre grâce à TuneMyMusic, un outil gratuit permettant de transférer ses listes de lecture d’une plateforme à une autre.

Comment ça fonctionne ?

La source « Texte » En utilisant cette source, il suffit de remplir à la main (ou de copier-coller) la liste des chansons que l’on souhaite ajouter sur un service. Il faut pour cela ajouter le titre et l’interprète, peu importe l’ordre. Même avec des fautes, par exemple « Hey Joude – The Battles », TuneMyMusic parvient généralement à trouver les bonnes musiques.

Le transfert des playlists avec TuneMyMusic se fait en quatre étape :

On sélectionne d’abord la source de la musique. Le choix est vaste : l’outil fonctionne avec les services les plus utilisés, mais aussi avec des fichiers et même du texte (voir l’encadré).

Il faut ensuite choisir les playlists que l’on souhaite transférer. On peut soit donner l’url de la playlist en question, soit se connecter à notre compte. Dans ce dernier cas, on peut transférer notre bibliothèque musicale entière (chansons, albums, artistes) plutôt qu’une seule liste de lecture.

On sélectionne la plateforme vers laquelle le contenu est transféré. Pour cette étape, il est obligatoire de se connecter au service choisi.

Un résumé des playlists sélectionnées apparaît et on peut lancer le transfert.

Même avec des playlists de plus de 200 chansons, le transfert s’effectue en moins de deux minutes. La liste de lecture apparaît alors directement sur la plateforme visée et conserve son nom d’origine.

Un outils très utile mais pas infaillible

TuneMyMusic est très pratique pour éviter de recréer ses playlists à la main, mais il n’est pas infaillible. Il arrive que des chansons soient disponibles sur une plateforme, mais pas sur une autre. Dans ce cas, le service ne peut rien faire et il retirera les musiques en question de la liste de lecture. Il ne peut pas non plus effectuer certains transferts, par exemple ceux entre Spotify et l’application KKBox.

Ces défauts mineurs n’enlèvent rien aux qualités de TuneMyMusic. Si vous comptez bientôt changer de service de streaming musical mais que vous ne voulez pas perdre toutes vos playlists, cet outil est fait pour vous.