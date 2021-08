Inspiré de Netflix, Nestflix est une incroyable base de données dont le but est de répertorier les faux films et les fausses séries qu'on aperçoit parfois dans les vrais films ou les vraies séries.

Non, Nestflix n’est pas une énième plateforme de SVOD à laquelle vous pourriez vous abonner. Repéré par The Verge dans un article publié le 11 août, ce site est en réalité une parodie — gratuite — de Netflix prenant la forme d’une immense base de données pour des programmes très particuliers : des faux films et des fausses séries.

« Des faux films dans des films ? On a. Des fausses séries dans des séries ? C’est pareil », indique Nestflix en description. Le site a été créé et lancé par Lynn Fisher, designer web qui, selon son profil Twitter, « vit chaque jour comme si c’était un jour de pizza » — une femme de goût donc. Nestflix est le répertoire de vos « films et séries imbriqués favoris ».

Nestflix n’est pas une plateforme de SVOD

« Merci de ne pas m’envoyer une mise en demeure ! C’est juste un Wikipédia qui ferait un peu de cosplay », indique Lynn Fisher, qui craint de devoir rendre des comptes. Il serait dommage de faire fermer Nestflix, au regard de l’immense travail d’inventaire réalisé par l’intéressée, soutenue par une belle communauté. Dans le lot, on trouve des exemples récents — les films de Leonardo DiCaprio vus dans Once Upon a Time… in Hollywood — ou plus anciens — les séquences cultes de mafieux de Maman, j’ai raté l’avion !. Les fans des séries BoJack Horseman ou encore The Office n’ont pas été oubliés non plus.

Si Nestflix ne contient aucun extrait, il propose quand même une description — souvent humoristique — du faux programme, ainsi que le nom du film ou de la série dont il est tiré (sans oublier le casting pour celles et ceux qui ont parfois du mal à reconnaître les actrices ou acteurs). C’est une véritable mine d’or qui fera remonter beaucoup de souvenirs. Il y a même un onglet « Vous pourriez aussi aimer » sous chaque contenu, histoire de parfaire sa culture.

Lynn Fisher appelle à la contribution pour gonfler le catalogue. Les suggestions doivent néanmoins répondre aux critères suivants :

Elles doivent être purement fausses (pas de personnages qui regardent un vrai film, ou la reproduction d’un vrai film) ;

On doit voir de vraies séquences (pas de simple mention dans un dialogue ou un poster) ;

Pas de journal télévisé fictif (pour le moment).

Si vous avez des idées, vous pouvez les proposer à cette adresse.

