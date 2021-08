Blizzard Entertainment a officialisé une phase de bêta-test ouverte pour Diablo II Remastered. Elle se fera en deux temps, et seuls les propriétaires d'une Nintendo Switch en seront privés.

En attendant Diablo IV et Diablo Immortal, les fans de la saga phare de Blizzard Entertainment ont rendez-vous avec Diablo II Resurrected, remasterisation du jeu d’action sorti en l’an 2000. Et l’éditeur américain a la bonne idée de proposer une phase de tests ouverte à tout le monde (ou presque). Dans un communiqué publié le 10 août, Blizzard a précisé les contours de cette opportunité dont pourront profiter les propriétaires d’un PC, d’une PS4, d’une PS5, d’une Xbox One, d’une Xbox Series S ou d’une Xbox Series X. Seule la Nintendo Switch sera exclue.

Cette nouvelle bêta de Diablo II Resurrected débutera le 13 août (à 19h, heure française) pour celles et ceux qui ont précommandé le jeu (ou la compilation Diablo Prime Evil Collection). Cette première étape se terminera le 17 août. Puis, du 20 au 23 août (toujours à 19h, heure française), tout le monde pourra essayer Diablo II Resurrected sans aucune contrainte.

Quel programme pour la bêta de Diablo II Resurrected ?

Cette bêta de Diablo II Resurrected est pensée pour offrir un bel aperçu du hack’n’slash culte. En ce sens, le contenu sera volontairement tronqué. Concrètement, cinq des sept classes seront jouables (Amazone, Barbare, Sorcière, Druide et Paladin) tandis qu’on pourra découvrir l’intégralité des deux premiers actes du jeu final. Point important : la progression enregistrée pendant cette bêta ne pourra pas être transférée dans la version commerciale, à paraître le 23 septembre.

De son côté, Blizzard Entertainment va pouvoir tester deux fonctionnalités importantes : le multijoueur (jusqu’à huit participants) et le partage de progression. De cette manière, les joueuses et les joueurs vont pouvoir essayer Diablo II Resurrected sur plusieurs plateformes en conservant leur personnage. En revanche, comme l’indique la FAQ, on ne pourra pas importer nos sauvegardes du Diablo II original. Il faudra attendre le lancement du jeu complet pour être en mesure de le faire.

Cette bêta ouverte sera aussi l’occasion d’observer l’impact de la plainte déposée en Californie pour harcèlement contre Blizzard. Plusieurs joueurs ont menacé l’entreprise de boycotter Diablo II Resurrected (et les autres jeux), en attendant que la situation s’améliore.

Crédit photo de la une : Blizzard Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo