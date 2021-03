Annoncé durant la BlizzConline, Diablo II: Resurrected, remasterisation du hack'n'slash culte de Blizzard, sera compatible avec les sauvegardes du jeu original. Si vous les avez toujours...

Il y a plus de vingt ans, nombreux sont ceux qui ont passé des heures et des heures à parcourir les environnements infernaux de Diablo II. Et ils vont bientôt pouvoir le refaire à l’occasion de Diablo II : Resurrected, remasterisation attendue sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Switch pour 2021. Mieux, toutes ces années de dur labeur ne seront pas perdues pour toujours : il sera en effet possible de récupérer ses vieilles sauvegardes, que certains ont peut-être toujours sur leur PC.

Cette fonctionnalité a été révélée au détour d’un entretien accordé à IGN Middle East, publié le 4 mars. Matthew Cederquist, producteur du jeu, explique : « Quand nous avons travaillé sur la remasterisation, on se demandait si les vieilles sauvegardes pouvaient fonctionner, alors nous avons poussé l’idée et cela a marché ! Nous nous sommes alors dit qu’il s’agit de la meilleure fonctionnalité possible. » En somme, les développeurs ne s’attendaient pas à ce que la compatibilité soit assurée. Tant mieux.

Le même jeu que l’original

Comme Diablo II : Resurrected sortira sur beaucoup de plateformes, Blizzard Entertainment a pensé à intégrer la fonctionnalité cross-save — laquelle permet de retrouver sa progression partout. En théorie, vous allez donc pouvoir, aussi, transférer vos vieilles sauvegardes PC sur une console, sauf incompatibilité liée à l’âge des fichiers — ce qui paraît peu probable. Pour en profiter, il faudra bien évidemment acheter Diablo II : Resurrected sur chaque plateforme utilisée, liée par le même compte Battle.net.

Le fait que les anciennes sauvegardes puissent fonctionner n’a rien de très surprenant. Diablo II : Resurrected est exactement le même jeu que Diablo II, comme indiqué par Rod Fergusson, producteur de la saga, dans les colonnes de Polygon le 19 février. « Ce n’est pas un remake. Ce n’est pas de la rétroconception. On ne refait pas le jeu en faisant croire qu’il ressemble à Diablo 2. C’est Diablo 2. Il est là, sous la surface », confiait-il. Pour preuve, il y aura un bouton dans les menus pour enlever toutes les améliorations et jouer avec les graphismes d’antan.

Andre Abrahamian, game designer, dit la même chose : « Diablo II : Resurrected est une remasterisation complète du jeu original ». Il reste maintenant à connaître sa date de lancement — et à retrouver ses vieilles sauvegardes qui doivent bien traîner quelque part.

