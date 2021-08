Il se sera écoulé plus de 2 ans entre la saison 3 et la saison 4, mais ce n'est plus dans si longtemps. Netflix a publié un premier véritable teaser.

Stranger Things est l’une des séries cultes de Netflix. Mais la diffusion de la saison 3 remonte déjà 2019. Dans un tweet publié ce vendredi 6 août 2021, le service SVOD révèle qu’il faudra attendre encore quelques temps avant la suite : l’année 2022 est confirmée pour la saison 4.

Le tournage avait en effet été interrompu plusieurs mois en raison des contraintes sanitaires. Mais le tweet nouvellement publié offre aussi de quoi patienter, avec un premier véritable teaser.

« Something’s coming »

Le teaser est une courte vidéo de 30 secondes. On y trouve, en majeure partie, des images des trois précédentes saisons. Mais gardez l’œil ouvert, car il s’y trouve malgré tout quelques premiers extraits inédits de la saison 4, avec de nouvelles images. D’ailleurs, d’après les informations de Deadline, une version plus longue du teaser pourrait sortir d’ici ce weekend, car diffusée après la couverture des jeux olympiques par NBC.

Stranger Things returns in 2022 ! See you in the upside down pic.twitter.com/9scVCGzekF — Netflix (@netflix) August 6, 2021

Le teaser ne révèle pas grand chose de l’intrigue exacte, si ce n’est qu’une menace (« something ») se rapproche de plus en plus. « C’est visuellement et narrativement très ambitieux, davantage que les précédentes trois saisons », avait annoncé le showrunner Shawn Levy. Une partie de la saison devrait se dérouler en Russie, mettant en scène Hopper.

Le casting va s’enrichir de nouveaux visages, comme Amybeth McNulty, l’ancienne interprète principale de Anne with an E, ou Regina Ting Chen que vous avez vu dans Queen of the South.

