Activision et Treyarch vont introduire un nouveau mode de jeu dans Call Duty: Black Ops Cold War. Les règles sont ouvertement inspirées de celles du phénomène Among Us.

Call Duty : Black Ops Cold War s’apprête à lancer sa cinquième saison. Pour préparer au mieux les joueuses et les joueurs, Activision et Treyarch ont communiqué sur le contenu qui sera disponible à compter du 12 août. C’est l’occasion de découvrir que le jeu de tir orienté multijoueur va recevoir un nouveau mode baptisé Agent double. Sa description comporte énormément de similitudes avec Among Us, phénomène qui a réuni l’an dernier, des millions de joueurs bloqués chez eux par les confinements à répétition.

« Communiquez, enquêtez et trouvez qui sont les traîtres, ou bien rayez toute l’équipe d’enquêteurs de la carte pour l’emporter » : voilà les objectifs qui seront proposés à celles et ceux qui voudront goûter à ce futur mode de jeu de Call Duty : Black Ops Cold War. On rappelle le principe de Among Us : « Préparez votre vaisseau au décollage, mais ouvrez l’œil (et le bon) car au moins un de vos coéquipiers est en fait un imposteur farouchement déterminé à vous mettre des bâtons dans les roues et à massacrer tout le monde ! »

Call of Duty continue de reprendre les concepts phares des autres

Agent double réunira jusqu’à 10 joueurs, lesquels auront un rôle assigné. Ils ou elles pourront donc être un agent double, chargé d’éliminer les autres ou de faire exploser des bombes. Les autres seront des agents simples, dont la mission sera d’identifier les méchants. Ils seront assistés d’un Enquêteur, qui pourra voir des indices déterminants pour mieux retrouver les joueuses et les joueurs problématiques. On retrouve finalement les règles du jeu culte Loup-Garou, à apprécier entre amis. « Nous espérons que vous les considérerez toujours comme des alliés à la fin de l’opération », ironise Activision sur le côté social.

Si les joueurs démarrent tous la partie avec un pistolet, d’autres armes et équipements seront accessibles pendant la phase de préparation. Chaque classe dispose aussi de ses propres aptitudes pour se faciliter la tâche. Par exemple, un Agent double ne subira pas les effets radioactifs de ses bombes et un Enquêteur pourra lancer un avis de recherche ciblant ouvertement quelqu’un.

En somme, pour continuer à faire de Call of Duty une véritable plateforme de divertissement, Activision n’hésite plus à reprendre à son compte des concepts qui marchent. Cela a été le cas avec l’arrivée de Call of Duty : Warzone, Battle Royale pensé pour répondre au succès de Fortnite et qui a franchi le cap des 100 millions d’utilisateurs en avril dernier. Avec ce mode Double agent, Call of Duty entend marcher sur les plates-bandes de Among Us, qui a beaucoup occupé l’espace médiatique en 2020. Il a même reçu deux prix lors de la cérémonie des The Game Awards : ceux du meilleur jeu mobile et du meilleur jeu multijoueur. Une réussite qui donne des idées.

Crédit photo de la une : Activision Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo