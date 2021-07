La série Kaamelott est sortie en intégralité sur Salto, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement française. Pile avant l'arrivée du premier film au cinéma.

C’est une belle prise pour Salto, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD). L’intégralité de la série Kaamelott est désormais disponible sur le service de SVOD lancée conjointement par les trois grands groupes audiovisuels français que sont TF1, M6 et France Télévisions. L’annonce a eu lieu ce lundi 12 juillet via le compte Twitter de Salto, avec de nombreux clins d’œil à la série.

Avez-vous trouvé le nom de cette série qui arrive sur Salto ? ➡️ https://t.co/Tpo3b66PO9 pic.twitter.com/tVNQfjsNVz — Salto (@Salto_fr) July 12, 2021

Kaamelott en SVOD, une première

C’est la première fois que Kaamelott est proposée intégralement et en illimité en SVOD en France. Jusqu’alors, l’œuvre n’était qu’incomplète sur les plateformes. Par exemple, il était possible de visionner quelques épisodes via MyCanal, en accédant aux replays des filiales 6ter et W9 du groupe M6. Actuellement, sont proposés des épisodes issues des saisons un à quatre de Kaamelott.

Sur Salto, ces limites n’existent pas : les six saisons (les « livres ») sont en ligne, sans qu’il ne manque le moindre épisode — nonobstant le court-métrage Dies iræ et les épisodes pilotes qui ne sont pas considérés comme faisant partie du récit, puisque des acteurs et des actrices changeront de rôle avant le démarrage officiel de la série. Ces contenus sont proposés par exemple dans les bonus des DVD.

L’accès à Salto nécessite le paiement d’un abonnement mensuel, mais le premier mois est offert pour chaque nouveau client. La tarification va de 6,99 à 12,99 euros en fonction du nombre d’écrans (de un à quatre). Outre Kaamelott, Salto met à disposition des séries et des films, étrangers mais surtout français, dont des programmes très appréciés, comme Plus Belle La Vie.

L’arrivée de Kaamelott sur Salto pourrait permettre à la plateforme de gagner de nouveaux abonnés. En effet, l’humour de la série a su séduire un public important et la communauté de fans est sans doute l’une des plus structurées et les plus actives au sein du paysage audiovisuel français — les répliques de Kaamelott, d’ailleurs, fusent régulièrement dans les discussions.

Surtout, la série arrive à un moment idéal : le premier film de Kaamelott va très bientôt sortir au cinéma, avec les premières projections le 21 juillet, hors avant-premières. Au-delà des passionnés du roi Arthur et ses comparses, le long-métrage pourrait aussi s’avérer être un puissant appel d’air pour les autres cinéphiles qui pourraient avoir envie de découvrir l’univers si particulier concocté par Alexandre Astier.

À lire : https://www.numerama.com/pop-culture/659532-comment-regarder-salto-sur-votre-tele.html

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Crédit photo de la une : Kaamelott Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo