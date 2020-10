Salto, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) française, a été lancée le 20 octobre avec peu de contenus inédits, mais elle bénéficie quand même d'un catalogue de séries plutôt intéressant. En plus, le premier mois d'essai est gratuit.

Que peut-on regarder sur Salto ? Alors que la France entre dans une période de nouveau confinement, il ne serait pas incohérent de profiter de plus de temps passé à la maison pour tester la nouvelle plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) française, lancée en fanfare le 20 octobre 2020.

Salto n’est pas un concurrent de Netflix, ce n’est pas non plus elle qui va faire « trembler » le géant Amazon et son Prime Video offert avec l’abonnement Prime. Cependant, cela ne signifie pas que son offre ne peut pas séduire une partie de la population française, notamment grâce à quelques avant-premières intéressantes (des épisodes de Plus Belle la Vie, la série Ils Étaient Dix) ou des inédits en France (Double Vie, Evil, Egoïste).

Certaines très bonnes séries étrangères sont aussi présentes, mais il ne s’agit parfois que d’une seule saison (comme la quinzième de Grey’s Anatomy, diffusée sur TF1, ou quelques épisodes de la saison 2 de The Good Fight, diffusée sur M6). Nous avons donc préféré privilégier ici les séries qui disposent d’au moins plusieurs saisons.

Salto propose une période d’essai gratuite d’un mois. Ensuite, l’abonnement débute à 6,99 euros par mois, pour une offre qui compile des contenus en SVOD mais aussi du replay, et plusieurs chaînes en direct.

Les très bonne séries à voir sur la plateforme française Salto

Parks and Recreation (intégrale)

C’est probablement l’une des meilleures surprises du catalogue de Salto. Les fans de séries l’adorent, et celles et ceux qui ne la connaissent pas ne pourront bientôt plus s’en passer : Parks and Recreation est une excellente série comique, qui s’est malheureusement terminée il y a déjà 5 ans aux États-Unis.

Créée par les géniaux Greg Daniels et Michael Schur (qui ont d’abord adapté The Office aux États-Unis, puis l’un a créé Space Force sur Netflix, l’autre Brooklyn Nine-Nine), la production prend la forme d’un faux documentaire sur Leslie Knope, une employée du département des parcs et des loisirs de la ville fictive de Pawnee. C’est drôle, c’est absurde, c’est bienveillant, c’est tout ce dont on a besoin. Foncez.

Parks and Recreation, saisons 1 à 7 sur Salto

Dix Pour Cent (saisons 2, 3 et 4)

Elle est considérée par beaucoup comme l’une des séries françaises les plus abouties de sa génération. Créée par Fanny Herrero, la production suit le quotidien fictif d’agents d’acteurs et actrices célèbres. Habilement, les scénaristes ont réussi à mélanger le côté « épisode unitaire » qui plaît aux chaînes de télévision françaises (un épisode est consacré à une célébrité) tout en développant petit à petit, subrepticement mais en profondeur, les histoires de ses vrais héros, les agents.

À noter que l’on ne trouve sur Salto que les saisons 2 et 3, et les épisodes de la saison 4 qui ont déjà été diffusés sur France 2 — car la série est en cours de diffusion. La première est accessible sur Netflix France.

Dix Pour cent, saisons 2, 3 et 4 sur Salto

Fargo (intégrale et en H+24)

C’est l’un des plus beaux coups réalisés par Salto à son lancement : la plateforme de SVOD française diffuse, en H+24, les épisodes de la quatrième saison de Fargo, que l’on attendait plutôt sur Netflix.

Cette excellente anthologie est écrite et réalisée par les frères Joel et Ethan Coen, et chaque saison est différente — on reconnaît toutefois la même patte des réalisateurs, habitués des plans larges, des scènes lentes et de la violence parfois soudaine.

Fargo, saison 1 à 4 sur Salto

3x Manon (intégrale)

En trois épisodes de 52 minutes, la série d’Arte avait réussi à dépeindre avec beaucoup d’émotion la vie d’une jeune fille placée dans un centre éducatif, prise au piège de cette « prison » censée l’aider mais qui l’écrase par la violence de ses processus et son manque de moyens.

3X Manon sur Salto (ainsi que la suite, Manon 20 ans)

The Handmaid’s Tale (intégrale)

On ne va pas se mentir : on est loin de l’atmosphère bienveillante et chaleureuse de Park and Recreation. La série adaptée du roman de Margaret Atwood a eu un immense succès à sa sortie en 2017, de par sa capacité à saisir le « point de bascule » d’une société, celui que l’on ne voit pas venir et qui peut faire reculer les droits humains de plusieurs siècles en un clin d’œil.

Si sa dernière saison a été critiquée pour sa surenchère de violence, elle est une œuvre importante du paysage sériel, intelligente et bien construite, en plus d’être esthétiquement marquante.

The Handmaid’s Tale, saisons 1 à 3 sur Salto

Seinfeld (intégrale)

Aux États-Unis, la bataille pour les droits de diffusion de Seinfeld a été impressionnante : Netflix aurait dépensé 500 millions de dollars pour obtenir les droits pendant 5 ans, au niveau mondial. Cela signifie-t-il que Salto ne pourra pas garder la sitcom culte pendant longtemps dans son catalogue, ou qu’il y aura simplement doublon ?

Pour ne pas prendre de risque, mieux vaut commencer à la regarder dès à présent — prenez de l’avance, il y a neuf saisons.

Seinfeld, saisons 1 à 9 sur Salto

Parlement (saison 1)

Oui, la série française comique est aussi disponible gratuitement sur la plateforme France TV Slash, mais il aurait été dommage de ne pas la mentionner, tant elle est une des belles réussites de cette année 2020. Parlement est une production créée par Noé Debré et qui nous plonge avec beaucoup d’humour dans les entrailles de l’institution européenne, à travers le regard d’un jeune assistant parlementaire. C’est vif, drôle et malin, les dialogues fusent, et on en redemande. On espère juste voir plus de personnages féminins importants dans la saison 2.

Parlement, saison 1 sur Salto

Desperate Housewives (intégrale)

On a tendance à l’oublier, mais Desperate Housewives a été l’une des séries américaines les plus populaires aux États-Unis. Marc Cherry, son créateur, avait réussi à rendre intrigant le quotidien de quelques riches housewives et leur petite banlieue bien rangée, à grands coups de cynisme, d’humour noir et de rebondissements inattendus.

Si elle s’est détériorée au fil des saisons — notamment à force de réutiliser toujours le même gimmick qui consistait à faire emménager une nouvelle famille dans le voisinage des héroïnes —, les premiers volets restent agréables à voir.

Desperate Housewives, saisons 1 à 7 sur Salto

Buffy Contre les Vampires (intégrale)

À chaque génération, il y a une élue. Seule elle devra affronter les vampires, les démons et les forces de l’ombre.

Vous connaissez la suite.

Buffy contre les Vampires, saisons 1 à 7 sur Salto

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Crédit photo de la une : NBC Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo