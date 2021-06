Jlaservideo, un Youtubeur américain, a voulu construire une réplique du bouclier de Captain America, solide, et qui rebondirait sur les murs. Impossible ? Pas du tout.

« Juste de la physique de base. » C’est ce dont le Youtubeur américain Jlaservideo a eu besoin pour construire une réplique très impressionnante du mythique bouclier du superhéros de Marvel, Captain America. Et le résultat est bluffant.

Il faut dire que Jlaservideo a l’habitude de se lancer des défis et de construire des armes et des accessoires utilisés par des superhéros dans des films. Sur sa chaîne, on retrouve ainsi des vidéos dans lesquelles on peut le voir construire l’armure d’Iron Man, ou encore une cape d’invisibilité, comme dans Harry Potter. Mais c’est sa dernière vidéo, publiée le 14 juin 2021 et consacrée à la reproduction du célèbre bouclier de Captain America, qui a marqué les esprits, avec plus de 6 millions de vues en une semaine à peine.

Vous pouvez visionner la vidéo directement ci-dessous – il faut cependant noter qu’il n’y a pas de sous-titres en français disponibles pour le moment. Cela ne vous empêchera cependant pas de profiter du savoir-faire du Youtubeur, ni des scènes où il se sert du bouclier.

Comment construire le bouclier de Captain America ?

Afin de construire le bouclier, le Youtubeur a dû relever plusieurs défis techniques. Tout d’abord, celui de la résistance impressionnante du bouclier, qui est dans les films et les comics réalisé dans un matériau imaginaire, le vribranium, censé amortir tous les chocs infligés. Difficile à reproduire, donc.

Le deuxième défi est la capacité du bouclier à rebondir, supposément là aussi grâce aux propriétés du vibranium. Enfin, la dernière difficulté était de créer un mécanisme qui permettrait de faire revenir le bouclier vers le bras du porteur, comme celui que Captain America utilise dans les films.

Pour répondre à tous ces défis, il lui a fallu trouver un matériau avec une limite d’élasticité très haute, et donner au bouclier une forme adéquate. En s’inspirant de la forme d’un frisbee, et en utilisant de la fibre de verre comme matériel de base, Jlaservideo est parvenu à son objectif. Et le résultat est vraiment impressionnant.

Comme dans les films, sa version du bouclier peut rebondir sur les murs, comme pour frapper un adversaire caché derrière un coin. Il peut également rebondir dans les angles, et peut voler très loin.

La dureté du prototype n’est cependant pas aussi solide que celui des films – qui peut survivre à des balles. Néanmoins, l’exemplaire de Jlaservideo permet de se protéger de toutes sortes de petits projectiles – et notamment des bombes à eau.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo