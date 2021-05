L'épisode spécial « Friends, la réunion » sera diffusé sur HBO Max aux États-Unis. En France, il sera aussi possible de le regarder dès le 27 mai.

C’est peut-être le groupe d’amis le plus célèbre de la télévision, et il va bientôt se réunir de nouveau. Dix-sept ans après la diffusion du dernier épisode de Friends (« Ceux qui s’en allaient »), les actrices et acteurs de la série culte reviennent dans un épisode spécial appelé, avec à-propos, Friends, La réunion.

Cassons tout de suite un peu l’effervescence ambiante : il s’agit en fait d’une émission et non d’un nouvel épisode de la série. Mais, ce programme permettra de retrouver les personnages de Rachel (Jennifer Anniston), Phoebe (Lisa Kudrow), Chandler (Matthew Perry), Monica (Courteney Cox), Ross (David Schwimmer) et Joey (Matt LeBlanc). D’autres stars telles que Lady Gaga, David Beckham ou BTS devraient faire leur apparition dans cet épisode spécial.

L’épisode spécial de Friends sera sur Salto en France

Aux États-Unis, l’épisode sera diffusé sur HBO Max, mais le service n’existe pas en France. Friends, la réunion sera toutefois aussi visible chez nous. Vu les liens étroits entre HBO et OCS, on s’attendait à voir ce dernier décrocher les droits, mais c’est en fait la plateforme Salto, lancée en octobre 2020, qui a obtenu le contrat.

Le service mettra en ligne l’épisode spécial de Friends au moment de sa sortie aux États-Unis, le 27 mai. TF1 devrait également le diffuser sur sa chaîne en soirée, peu de temps après Salto.

Que propose la plateforme Salto ?

Le service de vidéo à la demande par abonnement français (SVOD) est une plateforme un peu hybride qui donne à la fois accès à de la SVOD, du replay et du live. Son catalogue comprend entre autres des contenus de trois grands groupes français (TF1, France Télévision et M6) ainsi que des séries et des films étrangers. Salto propose plusieurs séries très réussies notamment Parks and Recréation, Dix pour cent, Fargo ou The Handmaid’s Tale.

Combien coûte l’abonnement à Salto ?

La plateforme permet de tester son offre gratuitement pendant un mois.

Elle propose ensuite trois types d’abonnements :

Un abonnement Solo à 6,99€/mois et un écran ;

Un abonnement Duo à 9,99€/mois et 2 écrans ;

Un abonnement Tribu à 12,99€/mois et 4 écrans ;

Où regarder les autres épisodes de Friends en France ?

En France, l’intégralité de la série est disponible sur Netflix (qui a récemment dévoilé ses nouveautés de juin). Friends compte dix saisons rassemblant à elles toutes, 236 épisodes de 22 minutes. Si vous envisagez de tous les revoir avant l’épisode spécial, gardez donc en tête que cela représente cinq jours complets de visionnage.

Crédit photo de la une : HBO Signaler une erreur dans le texte

