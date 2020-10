Le confinement se remet en place en France, au niveau national. Mais sur le net, il est possible de s'évader un peu grâce à services en ligne et des listes de lecture proposant d'entendre les bruits environnants de la nature.

Avec l’obligation de ne pas s’éloigner à plus d’un km de chez soi pour se dégourdir les jambes ou promener son chien, pour cause de confinement national, les escapades en forêt ou au bord de la mer ne vont plus être possibles avant des semaines. En tout cas, pour les personnes qui vivent en ville. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien à faire pour améliorer son quotidien de citadin.

La pluie qui tombe, le tonnerre…

Il existe sur le net de nombreux services en ligne qui permettent de reproduire des bruits environnants. Par exemple, nous pouvons vous recommander A Soft Murmur, Defonic ou encore Noisli. Vous pourrez entendre la pluie qui tombe, un coup de tonnerre, le flux et le reflux des vagues, le souffle du vent, le crépitement d’un bon feu de cheminée, le chant des crickets ou le gazouillis des oiseaux.

Si vous aimez aussi les bruits artificiels, restez par ici : bol chantant, bruit blanc, ambiance d’un café, ventilateur, air conditionné, hélice, train en marche, pages que l’on tourne et même circulation automobile sont reproduits, si ce sont ces sons que vous cherchez. En matière de bruit blanc, d’ailleurs, vous pouvez vous rendre sur White Noise & Co, dont les réglages offrent une grande variété acoustique.

Des playlists et des vidéos

Si vous préférez passer par un service musical, des plateformes comme Spotify ou Deezer proposent aussi des playlists thématiques. La liste Nature Sounds de Spotify, contient par exemple 57 titres et plus de 3 heures d’enregistrement. Deezer aussi. Mais il y en a bien d’autres, avec parfois un unique thème, comme l’océan. Celle de Filtr Danmark affiche 2 000 titres au compteur, pour 87 heures d’écoute !

Troisième possibilité : la vidéo en ligne. Il existe sur YouTube de nombreuses chaînes de ce type, tellement d’ailleurs qu’il serait impossible de toutes les lister. Un exemple : Stardust Vibes met à disposition des dizaines de vidéos d’ambiance, comme des bruits d’orage ou le souffle du blizzard, pour se relaxer et se vider la tête. Et si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, la recherche de YouTube est à votre disposition.

Enfin, pour celles et ceux pour qui le bureau leur manque, il y a aussi des sites qui simulent l’ambiance d’un open space. Après tout, peut-être que vous aimeriez retrouver l’ambiance sonore de l’entreprise et que vous trouvez le silence de votre domicile déstabilisant — sauf si vous avez des enfants en bas âge, auquel cas on compatit. Rendez-vous alors sur I miss the office, en attendant le déconfinement.

