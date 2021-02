Afin de lutter contre la progression du Covid-19, les bars et les restaurants sont fermés depuis des mois en France. Ce site vous propose de retrouver leur ambiance sonore, et de vous y replonger pendant quelques minutes.

On ne sait pas pour vous, mais les bars nous manquent. Cela va bientôt faire un an, depuis le début de la pandémie de Covid-19 en France, que les virées dans les bars sont devenues un luxe. La plupart des pubs et bistros ont rouvert cet été et une partie de l’automne, mais cela va maintenant faire près de quatre mois qu’ils sont à nouveau fermés. Et pour l’instant, aucune date de réouverture n’a été annoncée. Alors, en attendant, on peut vous proposer une petite échappatoire : le site I Miss My Bar.

L’ambiance de votre bar préféré, chez vous

Le site ne vous servira pas une pinte de bière fraîche ou votre cocktail favori, certes. Mais il vous permettra presque de vous croire dans votre bar préféré en vous remettant dans l’ambiance sonore. Le barman qui coupe des citrons, le bruit d’un verre qu’on sert, les glaçons qui s’entrechoquent, les discussions brouillées des gens autour de vous, des chansons presque inaudibles tant il y a du bruit : tout y est.

I Miss My Bar vous propose en effet de recréer ces bruits de l’ancien quotidien. Sur la page d’accueil, vous trouverez tout d’abord une playlist (variant au fil des jours entre jazz, blues, et rock’n’roll), concoctée spécialement pour le site. Vous pouvez ensuite, sur la colonne de droite, ajuster tous les paramètres sonores que vous voulez. Vous pouvez choisir entre :

« bartender working », pour des sons de barman préparant un cocktail ou servant une bière,

« people talking », pour des gens qui parlent doucement à côté de vous,

« full room », pour des discussions de groupes brouillées,

« rain on window », pour ce bruit inimitable de la pluie qui tombe sur des fenêtres,

« night ambiance », pour les sons de criquets qui nous rappellent un soir d’été,

« serving drinks », pour des cannettes décapsulées et le son d’un coca versé dans un verre,

et « street ambiance », pour des sons de taxis, et de personnes chantant dans la rue.

On vous recommande de jouer avec toutes ces options, afin de vous retrouver, au choix, sur une terrasse bondée une nuit d’été, ou dans un pub presque désert alors qu’il pleut dehors.

« Branchez vos enceintes et appelez vos amis sur Zoom »

Le site a été créé par les équipes du Maverick, un bar à cocktail situé dans la ville de Monterrey, au Mexique. « Nous savons que la véritable expérience ne pourra jamais être remplacée », explique la direction du bar sur I Miss My Bar, « mais nous avons mis au point cet outil pour vous tenir compagnie pendant cette terrible pandémie, qui nous affecte tous, jusqu’à ce que nous puissions tous nous retrouver ». En attendant ce futur qu’on espère proche, les équipes du bar nous proposent de « brancher vos enceintes, et d’en profiter pour appeler vos amis sur Zoom ».

Pour compléter l’illusion jusqu’au bout, nous vous conseillons donc de vous servir une bière, ou de faire votre cocktail préféré, de vous servir quelques cacahouètes dans une soucoupe, de mettre les sons d’I Miss My Bar en arrière-plan sonore, et de vous laisser imaginer le reste.

Et si jamais le bureau vous manque (tout peut arriver), vous pouvez vous amuser à recréer les bruits de votre open space ici.

