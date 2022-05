Catapulter des boules chez l’adversaire, au travers de la bouche d’un chat qui vomit un arc-en-ciel ? C’est Le Jeu des Cat-Tapultes, notre recommandation ludico-frénétique de la semaine.

La boîte du Jeu des Cat-Tapultes se présente sous la forme d’une petite valise, qui fait office de terrain de jeu une fois ouverte. Chaque joueur se place de part et d’autre d’une tête de chat qui vomit un arc-en-ciel (une référence évidente au Nyan Cat), et dispose d’une patte de chat dont la base est aimantée.

Une boule noire est placée dans le nez du chat central, trois boules blanches entre ses dents, et quatre jaunes sont données à chaque joueur.

Source : Exploding Kittens

Au top départ, la frénésie commence. Simultanément, et le plus rapidement possible, les joueurs envoient leurs boules dans le camp opposé, en se servant de leur patte aimantée comme d’une catapulte, grâce à l’attraction magnétique entre le propulseur félin et le plateau.

Le but est simple : que toutes les boules d’une même couleur se retrouvent chez l’adversaire. Donc soit les huit boules jaunes, les trois blanches ou la noire.

Dès qu’on y parvient, on marque un point, et le premier qui en cumule cinq remporte la partie.

Et… c’est tout ?

Pourquoi jouer au Jeu des Cat-Tapultes ?

Parce que c’est largement suffisant pour en faire un jeu GÉNIAL. Rien que ça. Alors, évidemment, si vous cherchiez un jeu pour faire travailler vos neurones, tout en sirotant une tisane, vous vous êtes clairement trompé d’article.

Une boîte très colorée, un chat loufoque, c’est Cat-Tapultes. // Source : Exploding Kittens

Par contre, si vous cherchez un jeu qui met à l’épreuve votre dextérité, votre précision, vos réflexes, vous êtes au bon endroit. Et vos nerfs aussi. Car Le Jeu des Cat-Tapultes est stressant, très stressant, si on met un tant soit peu d’amour propre dans la partie, que c’est la dernière manche et que ces satanées balles s’accumulent de votre côté !

Le matériel n’est pas en reste. En commençant par le design complètement psychédélique et vraiment réussi. C’est surtout l’idée d’utiliser des aimants, plutôt que les habituels élastiques, qui est très astucieuse. Ça fonctionne parfaitement, et aucun risque de casser quoi que soit.

Signalons quelques petits bémols toutefois. Il peut arriver que la balle noire du nez reste un peu coincée, et il faut la toucher plusieurs fois pour la faire tomber (mais peut-être que cette difficulté supplémentaire est voulue). De même, les balles restent à quelques occasions bloquées dans la catapulte, mais ressortent après deux ou trois propulsions. Mais rien de suffisamment rédhibitoire pour venir gâcher le plaisir.

Le Jeu des Cat-Tapultes est un jeu totalement barré, frénétique, nerveux, et vraiment fun. Bien sûr, vous n’y jouerez pas deux heures d’affilée, mais vous risquez de le ressortir fréquemment, entre deux autres activités, pour lancer un défi, le temps d’une petite pause, entre amis, collègues, ou en famille. Les auteurs, qui ont déjà commis le phénomène Exploding Kittens, ont tapé fort et juste encore une fois.

Le Jeu des Cat-Tapultes est un jeu édité par Exploding Kittens

Pour 2 joueurs à partir de 7 ans

Pour des parties d’environ 15 minutes

Au prix de 24,90 € chez Philibert

Le verdict Le Jeu des Cat-Tapultes Voir la fiche 24 € sur Philibert On a aimé Ultra fun

Super frénétique

Design psychédélique

Des aimants plutôt que des élastiques fragiles On a moins aimé Quelques petits soucis matériels

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.