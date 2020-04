L'ambiance du bureau vous manque ? Ce générateur de bruit de fond va changer votre expérience du télétravail.

Ce matin, après le café matinal, je me suis mis devant mon ordinateur. Quelques minutes ont passé et alors que je poursuivais ma revue de presse, un bruit grinçant, entre le frottement de tissu et l’extension d’un revêtement en plastique a fait sursauter mon lapin. Probablement le vieux siège de Karen, qu’il faut encore changer. Pause. Mais pourquoi mon lapin est-il au bureau ?

La situation ne vient pas d’un rêve lié au confinement qui dure, mais d’un générateur de bruit de bureau créé par l’agence Kids. Afin de recréer l’ambiance sonore qu’est un open space moderne, l’agence a créé un scénario réaliste, dans lequel vous pouvez activer le nombre de collègues de votre choix.

Une expérience immersive

En plus d’un bruit blanc généré par l’activité permanente de ces espaces contraires à la concentration, le petit site vous permettra de retrouver des bruits familiers : des conversations à moitié audibles, desquelles vous n’entendez que des bribes étouffées, venues des couloirs ou des salles de réunion ; une personne qui éternue au bout de l’open space (sans geste barrière) ; Floralie qui tape décidément trop fort sur son clavier ; Jean-Marc qui fait du bruit quand il boit son chai thé latte ou encore, si vous êtes dans une entreprise suffisamment ancienne, le chant de la photocopieuse (quand elle n’est pas en panne).

La petite expérience peut être vécue au clic par clic pour découvrir la panoplie de sons disponibles, mais l’expérience totale se vit en appuyant sur le bouton lecture en bas à gauche, qui permet de lancer un scénario complet où les différentes interactions indésirables vont se déclencher à un rythme plutôt réaliste. Il ne manque que le bruit des bouchons aux heures de pointe dans les grandes villes et l’odeur de la pollution mal filtrée pour s’y croire.

L’avantage, par rapport à un vrai open space, c’est qu’il est possible de quitter l’onglet après 15 minutes d’écoute et d’apprécier le silence à sa juste valeur. Ou vos voisins qui se sont découvert une passion pour la batterie, c’est selon.

Pour vivre une expérience du télétravail plus immersive, c’est par ici.

Crédit photo de la une : Kids