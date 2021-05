Skateboard, marimba, WoW, stop motion et savoirs. Voilà sur quoi porte notre sélection YouTube du mois de mai 2021.

En mai, fais ce qu’il te plait, dit-on. Par exemple, s’abonner à de nouvelles chaînes sur YouTube. Vous ne savez pas trop lesquelles choisir ? Nous vous proposons chaque mois une sélection de cinq vidéastes que nous trouvons formidables. Les thèmes peuvent être très différents les uns des autres : ici, il sera question de skateboard, de marimba, de WoW, de stop motion et de savoirs.

Cela dit, on vous en conseille même une sixième, de chaîne, la nôtre ! Numerama est en effet présent sur YouTube. Vous y trouverez aussi les vidéos de notre ancienne chaîne Vroom, car on a décidé de tout regrouper dans un même lieu : on vous dit tout ici. Et si vous êtes insatiable ou que vous n’avez pas trouvé chaussure à votre pied, jetez donc un œil à nos éditions précédentes.

Yuni Marimba

Une artiste sud-coréenne jouant d’un instrument de musique africain sur une plateforme de vidéos américaine, à destination des internautes du monde entier. C’est aussi ça, le net. Sur sa chaîne, vous verrez Yuni reprendre des thèmes musicaux très connus (comme Star Wars, Mission Impossible, Pirates des Caraïbes), des tubes, mais aussi des chansons un peu moins réputées.

Animist

Le stop motion est une technique bien connue dans le monde de l’animation. Si l’on vous dit Wallace et Gromit et Chicken Run, vous voyez l’idée : prendre une série de photos de sujets ou d’objets immobiles, mais que l’on change d’un cliché à l’autre pour donner une illusion de mouvement. C’est ce que propose Animist sur sa chaîne, avec des figurines de jeux vidéo et de mangas.

Wow Its Hard

Si vous jouez à World of Warcraft, ou si vous suivez un petit peu l’actualité du jeu vidéo, vous n’êtes probablement pas sans savoir que le studio à l’origine du célèbre MMORPG, Blizzard, a ressorti une version de WoW pour revivre l’expérience du jeu comme à ses débuts. C’est WoW Classic. Mais l’expérience vanilla était-elle si géniale que ça ? En tout cas, la chaîne Wow Its Hard en plaisante.

Joseph Garbaccio

Il n’y a peut-être pas de jeux vidéo Joseph Garbaccio, comme il y a des jeux vidéo Tony Hawk, mais l’intéressé a lui aussi une passion pour le skateboard. Sur sa chaîne, il vous propose des guides pour découvrir le skate, des tricks, des choses à savoir avant d’en acquérir un et comment effectuer un ollie 720 on transition (non). Si vous arrivez déjà à tenir sur la planche, ça sera bien.

Epicurieux

Dis donc, Jamy ! Est-ce tu as une chaîne YouTube ?, aurait-on envie de lui demander. Mais la réponse, on la connaît déjà : Oui ! Elle s’appelle Epicurieux. On doute que Jamy Gourmaud ait besoin d’un quelconque coup de pouce de notre part pour avoir de la visibilité. Mais on a grandi avec C’est pas sorcier et il faut bien reconnaître que ses petites pastilles en vidéo sur toutes sortes de sujets sont très plaisantes à regarder.

