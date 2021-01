Indispensable pour jouer en ligne, le Xbox Live Gold devait subir une inflation. Peu de temps après l'officialisation, face à la colère des joueurs, Microsoft a préféré rétropédaler.

Le 22 janvier 2021, Microsoft publiait un communiqué qui prenait la forme d’une mauvaise nouvelle : la firme de Redmond y officialisait une augmentation du prix du Xbox Live Gold — abonnement indispensable pour jouer en ligne. En France, le mois devait passer à 8,99 euros (contre 6,99 euros) , le trimestre à 23,99 euros (contre 19,99 euros) et le semestre à 47,99 euros (nouvelle formule). Finalement, la multinationale a décidé de rétropédaler.

« Nous avons commis une erreur aujourd’hui et vous avez eu raison de nous le signaler. Se rassembler pour jouer avec ses amis est un élément essentiel du jeu vidéo et nous n’avons pas répondu aux attentes des joueurs qui comptent dessus chaque jour. Par conséquent, nous avons décidé de ne pas augmenter le prix du Xbox Live Gold », annonce Microsoft. Phil Spencer, à la tête de la branche Xbox, s’est excusé pour cette annonce qui avait déçu beaucoup de joueurs.

Apologies for all the angst and emotion this caused today for our customers. As always, we appreciate the feedback. This is a good learning opportunity for us and we will learn from it.

— Phil Spencer (@XboxP3) January 23, 2021