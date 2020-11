Epic Games lance un abonnement mensuel intitulé Fortnite Crew en anglais, pour 11,99 euros par mois. À quoi servira-t-il ?

Qu’est-ce que le « Club de Fortnite, l’offre Fortnite ultime » ? C’est la nouvelle idée présentée par le studio américain Epic Games dans un billet de blog du 24 novembre 2020. Le concept va probablement lui permettre d’engranger de belles sommes : il s’agit d’un abonnement mensuel à 11,99 euros par mois, qui sera proposé aux joueurs et joueuses de Fortnite à partir du 2 décembre 2020.

Mais à quoi pourrait servir un abonnement payant dans un jeu gratuit ?

Pourquoi l’abonnement payant à Fortnite va probablement bien marcher

Epic Games explique dans son communiqué que cette option donnera des avantages aux gamers :

Un passe de combat d’une saison ;

1 000 V-bucks, la monnaie virtuelle de Fortnite, par mois ;

Un « Pack du Club » qui offre chaque mois un skin (un déguisement pour son personnage) exclusif.

Pour comprendre pourquoi cette idée n’est pas si absurde, il faut revenir au fonctionnement même de Fortnite. Il s’agit d’un jeu en ligne multijoueur de survie et de construction dont la version « Battle Royale » est devenue ultra-populaire : cent joueurs sont balancés sur une île et doivent s’éliminer.

Fortnite est un jeu gratuit : tout le monde peut le télécharger et l’installer sur une plateforme de son choix (à l’exception des appareils de l’écosystème Apple, mais c’est une longue histoire, que vous pouvez lire ici) et y jouer avec les mêmes armes que ses adversaires. Payer dans le jeu (en passant par les V-Bucks, la monnaie virtuelle) n’offre aucun avantage compétitif, il s’agit d’améliorations cosmétiques.

Comme nous le montrions dans une enquête fin 2018, les joueuses et joueurs sont prêts à dépenser des centaines d’euros pour obtenir des habits virtuels originaux, des danses particulières ou des jolies armes. Certains estiment que les tenues par « défaut » les décrédibilisent, d’autres estiment que le jeu est tellement captivant qu’il est « juste » de rémunérer Epic Games avec ces achats in-game. Un « passe de combat » payant sort notamment à chaque nouvelle saison du jeu (environ une fois toutes les 8 semaines) et permet de débloquer certaines de ces nouveautés esthétiques.

Revenons donc à ce qu’offre le fameux nouveau Club De Fortnite (Fortnite Crew), cet abonnement payant mensuel. Un passe de combat, de la monnaie virtuelle, et des nouveaux skins, dont certains exclusifs. Soit rien de neuf que ce que permet déjà d’obtenir le jeu en temps normal : il s’agit d’une d’une manière de fidéliser encore plus celles et ceux qui ne peuvent pas se passer des nouveautés esthétiques.

Ce qu’il faut savoir sur l’abonnement Le Club de Fortnite

Pour les joueuses et joueurs intéressés, voici les éléments les plus importants à connaître avant de souscrire à l’abonnement :

L’abonnement coûte 11,99 euros ;

Il est annulable à tout moment, mais prend fin après le mois en cours ;

Il est lié à une seule plateforme et n’est pas transférable : « Vous pourrez accéder aux objets reçus grâce à l’abonnement sur plusieurs plateformes, mais les V-bucks reçus peuvent ne pas être utilisables sur d’autres plateformes », souligne la FAQ ;

Il faudra se connecter chaque mois de la période d’abonnement sur la plateforme principale « pour obtenir le contenu prévu par votre abonnement », ce qui signifie que si vous oubliez de vous connecter pendant un mois, vous ne recevrez pas les bonus que vous avez manqués.

