Vous voulez visiter un musée à la gloire de Shrek ? Vous pouvez. Une galerie consacrée à Tokio Hotel ? Également. Une exposition sur les plus grands moments de la carrière de Mylène Farmer ? Grâce au web et un petit jeu, c'est désormais possible.

Les musées et les galeries d’art sont malheureusement fermées pendant les fêtes de Noël et la pandémie de Covid-19, mais grâce à la magie d’Internet, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en visiter. Mieux : grâce au mini jeu The Anything Gallery (littéralement, le musée de tout et n’importe quoi en français) vous pouvez même choisir ce que vous allez voir, et ce qui sera exposé.

The Anything Gallery est téléchargeable gratuitement sur la page itch.io de Jan Malitschek, son créateur. Il n’est malheureusement jouable que sur Windows. Une fois le téléchargement fini (cela prend moins d’une minute), il suffit de décompresser le fichier, et de cliquer sur TheAnythingGallery.exe pour le lancer. Bienvenue dans le musée des choix douteux et des longues galeries vides et angoissantes.

Shrek, Jean Castex, et crabes

Une fois le jeu lancé, vous pouvez vous déplacer à l’aider des touches Z, Q, S et D (l’équivalent sur clavier Azerty des touches W, A, S et D sur un clavier Qwerty). Votre souris vous permet de déplacer le regard. La première salle du jeu est celle où vous pouvez choisir ce que vous désirez voir : vous pouvez indiquer ce que vous souhaitez sur la borne qui se trouve au milieu. Il n’y a plus ensuite qu’à choisir une porte au hasard, et à plonger vers l’inconnu.

Si vous avez la délicieuse idée, comme nous, de chercher Jean Castex, vous verrez de nombreuses galeries remplies de photos de lui. Dans une salle de cinéma, vous pourrez même revoir son allocution du 12 novembre, lors de laquelle il faisait un point sur l’épidémie de Covid en France. Un visionnage des plus fun, donc. Mais vous pouvez également rechercher des thèmes plus joyeux, comme vos mèmes préférés, ou encore la famille royale anglaise, pour les fans de The Crown.

Les galeries semblent infinies : nous n’avons pas réussi à en faire le tour. Au bout d’un moment, cependant, si les images du sujet que vous avez choisi viennent à manquer, le jeu vous proposera des galeries parallèles, sur des thèmes proches. Ainsi, après avoir déambulé avec délectation dans des couloirs dédiés à Shrek, nous sommes arrivés dans une partie sur Fiona.

Et après avoir cherché « animaux », nous sommes tombés sur un documentaire sur « la fantastique migration des crabes rouges ». Un moment d’émerveillement pour petits ET grands, à n’en pas douter. Ne vous laissez pas décontenancer par l’aspect glauque et la musique sinistre qui résonne dans les couloirs du musée : il n’y a presque pas d’images bizarres et de moments de malaise. Si jamais vous voulez retourner à la salle d’accueil pour faire une nouvelle recherche, il suffit d’appuyer sur la touche F5.

Attention cependant à ce que vous recherchez : le jeu ne fait qu’agréger des photos et vidéos trouvables sur Internet : il n’y a donc aucun filtre. « Absolument tout peut être affiché sur les murs », prévient Jan Malitschek lui-même sur la page de téléchargement du jeu. On vous déconseille donc de chercher des images que vous pourrez regretter. On vous aura prévenus.

