Les contenus sont classés par catégories, puis par date de sortie au fil du mois. Vous pouvez retrouver toutes nos sélections mensuelles ici.

Et si vous ne savez plus où donner de la tête devant ce catalogue qui compte plus de 3 000 titres, nous avons également dressé une liste resserrée des meilleures séries sur Netflix France du moment, en fonction des thèmes et des genres recherchés.

Voici les nouveaux films et séries à suivre sur Netflix France en novembre 2020.

Les séries sur Netflix France en novembre 2020

M’entends-tu ?, saison 2 — 1er novembre

Allô ?

Record of Youth — 3 novembre

Deux acteurs et une maquilleuse luttent pour se frayer un chemin dans un univers capable de tuer leurs rêves d’avenir.

Paranormal — 5 novembre

Dash & Lily — 10 novembre

Petite visite de New York en compagnie d’un jeune homme cynique et d’une fille optimiste. Original.

The Crown, saison 4 — 15 novembre

Dans cette quatrième saison, la Reine Élisabeth doit se confronter à Margaret Thatcher, incarnée par Gillian Anderson (X-Files, Sex Education). On note par ailleurs l’arrivée dans la série de Lady Di.

Virgin River, saison 2 — 27 novembre

L’histoire d’une infirmière qui tente de se faire une place dans une petite ville de Californie.

Sugar Rush Noël — 27 novembre

Vous aimez les concours culinaires et Noël ?

Vikings, saison 5 (partie 2) — 29 novembre

Assurément l’événement du mois de novembre sur Netflix, en marge de The Crown. On vous met le pitch : « Alors que Lagertha et Björn fuient les soldats d’Ivar avec l’évêque Hedmund, le règne tyrannique d’Ivar sur la Scandinavie se fait de plus en plus dur. »

Les films sur Netflix France en novembre 2020

Collection Belmondo (15 films) — 1er novembre

De quoi devenir incollable sur l’un des acteurs français les plus populaires.

La guerre des mondes — 1er novembre

Steven Spielberg dirige Tom Cruise dans ce film d’invasion loin d’être inintéressant, et bien évidemment adapté du roman culte de H. G. Wells. Laissez-lui vraiment une chance.

Bob l’Éponge – Le film : Éponge en eaux troubles — 5 novembre

Victime du coronavirus et privé d’une sortie au cinéma, Bob l’Éponge – Le film : Éponge en eaux troubles arrive directement sur Netflix. De quoi faire le bonheur des fans du célèbre héros aquatique. En plus, il y a Keanu Reeves.

Moi, moche et méchant 3 — 7 novembre

Vous raffolez des Mignons, non ?

Mes meilleures amies — 22 novembre

Une comédie 100 % féminine aux gags bien sentis, portée par Kristen Wiig et Melissa McCarthy. Very Bad Trip, sans les hommes.

Une ode américaine — 24 novembre

De retour chez lui par la force des choses, J.D. doit alors gérer la dynamique complexe de sa famille des Appalaches, et son rapport explosif avec sa mère qui souffre d’addiction. Gros casting au menu.

Sélection Noël

Un Noël tombe du ciel — 5 novembre

Jingle Jangle : Un Noël enchanté — 13 novembre

La princesse de Chicago : Dans la peau d’une reine — 19 novembre

Un Noël extra — 20 novembre

Dolly Parton : C’est Noël chez nous — 22 novembre

Les chroniques de Noël – Deuxième partie — 25 novembre

Les documentaires sur Netflix France en novembre 2020

Le crime du Carmel Country Club — 5 novembre

L’origine des saveurs — 20 novembre

Miam miam.

Shawn Mendes : In Wonder — 23 novembre

Shawn Mendes vous emmène sur l’une de ses tournées. On nous promet des réflexions sur sa célébrité, ses relations et son avenir musical. Quand même.

Dance Dreams : Hot Chocolate Nutcracker — 27 novembre

Un documentaire sur la nouvelle saison d’une comédie musicale à succès. Sans Kamel Ouali.