Elle était initialement prévue le 27 octobre 2020. Finalement, la sortie de la nouvelle extension de World of Warcraft aura lieu le 24 novembre, à minuit, en France. Blizzard a dévoilé le 29 octobre la date actualisée de lancement de Shadowlands, dans un message publié sur Twitter. Dès lors, les évènements du prépatch pour préparer la transition vers la nouvelle aventure sont programmés pour le 10 novembre.

World of Warcraft : Shadowlands sortira le 24 Novembre ! pic.twitter.com/Uf0cOnWwHe — Warcraft_FR (@Warcraft_FR) October 29, 2020

Blizzard avait annoncé début octobre un report de quelques semaines, en reconnaissant que le développement n’était pas tout à fait achevé, en particulier pour ce qui est du jeu à haut niveau et pour certaines mécaniques de gameplay imaginées avec Shadowlands. Dans un nouveau message publié par le studio, les équipes indiquent qu’elles estiment être prêtes pour un lancement à la date prévue.

La nouvelle extension de World of Warcraft

Shadowlands est la huitième extension de World of Warcraft. Elle a été annoncée le 1er novembre 2019. Elle donnera accès à cinq régions (Le Bastion, Sylvarden, Maldraxxus, Revendreth et l’Antre), dont quatre sont sous la coupe de congrégations envers lesquelles il faudra prêter allégeance — ce qui débloquera des sorts et des spécifique. Une capitale centrale, Oribos, sera commune à l’Alliance et à la Horde.

Au cœur de l’extension se trouve Tourment, la tour des Damnés, qui en est l’attraction principale. Ce donjon évolutif peut être parcouru en solitaire ou en groupe, avec des défis et des chemins renouvelés, ainsi qu’une difficulté croissante. Quelques autres fonctionnalités nouvelles sont à découvrir. Pour le reste, on avancera en terrain connu : des quêtes, de la montée en niveau, des donjons, des raids et du PVP.

Si vous n’avez pas touché à World of Warcraft, sachez que la nouvelle extension entraine des conséquences sur le jeu actuel, dont certaines sont d’ores et déjà visibles en jeu : le niveau maximum a été abaissé à 50 au lieu de 120, des hauts faits, des tours de force et des objets ne sont plus obtenables (ou très difficilement), et le Cœur d’Azeroth, élément-clé de Battle for Azeroth, est devenu inopérant.

Par ailleurs, le jeu propose une toute nouvelle approche pour les nouveaux joueurs (avec une zone de départ spéciale, qui repense complètement la découverte du jeu), mais aussi pour les anciens, avec la possibilité de choisir l’extension de son choix pour la montée en niveau. Les personnages disposent aussi de nouvelles options de personnalisation et les races alliées peuvent être débloquées plus facilement.

Vous avez maintenant un peu moins d’un mois pour mettre vos affaires en ordre sur Azeroth avant de partir en Ombreterre. Blizzard aussi lancera l’évènement de transition, afin de matérialiser en jeu les conséquences des actes Sylvanas Coursevent à la Citadelle de la couronne de glace, en Norfendre, quand elle a provoqué le déchirement du voile de la réalité en brisant le heaume de domination.

