En octobre 2020, Disney+ permettra à ses abonnés de découvrir de nouveaux contenus. On pense notamment à la deuxième saison de The Mandalorian et aux nouveaux épisodes des Simpson, inédits en France.

Disney+ est pour le moment privé des séries liées au Marvel Cinematic Universe, mais cela ne va pas empêcher la plateforme de SVOD de proposer des nouveaux contenus. Chaque semaine, les abonnés peuvent découvrir des films et des séries, originaux ou non.

Pour le mois d’octobre, les fans de l’univers Star Wars auront assurément les yeux tournés vers la deuxième saison de The Mandalorian — toujours avec le fameux Baby Yoda. Il y aura aussi la 31e saison des Simpson, inédite en France,ou encore l’excellent film Thor : Ragnarok.

Les nouvelles séries sur Disney+ en octobre 2020

Zenimation — 2 octobre

Un programme de relaxation, basé sur plusieurs univers Disney.

Les Simpson, saison 31 — 2 octobre

Faut-il encore présenter cette série aussi drôle que culte ?

Kim Possible — 2 octobre

Lycéenne dans la vraie vie, Kim Possible est surtout là pour arrêter les grands méchants.

Life-Size 2 — 2 octobre

Once Upon a Time, saisons 6 et 7 — 2 octobre

Disney+ comble enfin son retard avec cette série qui donne vie à plusieurs contes de fées. Parfait pour binge-watcher.

L’Étoffe des héros — 9 octobre

Un regard lucide sur ce que fut le premier programme de télé-réalité américain, nous dit-on. Sinon, ça parle surtout d’astronautes et de conquête spatiale.

Mère et fille, saisons 1 à 4 — 9 octobre

Ah oui, les relations compliquées entre une mère et sa fille.

Drôles d’amis, saison 3 — 9 octobre

Léna, rêve d’étoile, saisons 1 et 2 — 16 octobre

C’est l’histoire d’une princesse russe qui se retrouve dans le futur et doit s’adapter à une nouvelle vie.

Mère et fille : California Dream — 16 octobre

La garde du Roi Lion, saison 3 — 23 octobre

Un spin-off du Roi Lion centré sur le plus jeune enfant de Simba.

Bia, saison 1 — 23 octobre

The Mandalorian, saison 2 — 30 octobre

Baby Yoda est de retour. Je répète, Baby Yoda est de retour.

Raiponce, la série, saison 3 — 30 octobre

Saviez-vous que Raiponce, la princesse aux longs cheveux, avaient eu droit à sa propre série ? Au regard de sa personnalité, c’est amplement mérité.

Les nouveaux films sur Disney+ en octobre 2020

À tout jamais : une histoire de Cendrillon — 16 octobre

Une adaptation moderne de… Cendrillon.

Miss Peregrine et les enfants particuliers — 23 octobre

Film bizarre signé Tim Burton, dans lequel l’actrice Eva Green dirige un établissement pour enfants étranges.

Monsieur Popper et ses pingouins — 23 octobre

Alors qu’il vit presque sa meilleure vie, Jim Carrey se retrouve à s’occuper d’un groupe de pingouins. Au contact des animaux, il va néanmoins apprendre ce qu’est le bonheur.

Thor : Ragnarok — 30 octobre

Troisième aventure personnelle de Thor et certainement l’un des meilleurs films du Marvel Cinematic Universe. En tout cas, il est très drôle.

Les nouveaux documentaires sur Disney+ en octobre 2020

À l’épreuve d’une tribu, saison 3 — 2 octobre

Au coeur du zoo, saison 1 — 2 octobre

Amoco Cadiz : La marée noire du siècle — 9 octobre

Cosmos : nouveaux mondes — 30 octobre

Casse vs supercar — 30 octobre

