Dans une présentation dédiée aux différentes options de stockage proposées sur Xbox Series S et Xbox Series X, Microsoft a confirmé que les jeux seront moins lourds sur la console la plus abordable.

En matière de capacité de stockage, la Xbox Series S et la Xbox Series X ne sont pas logées à la même enseigne. Tandis que la version la moins chère, en prime dépourvue d’un lecteur de disque, se contente de 500 Go, la console la plus puissante grimpe à 1 To. Cet écart permet à Microsoft de justifier la différence de prix entre les deux produits (200 euros). Mais il est aussi lié aux poids qu’occuperont les jeux sur le SSD.

Dans un communiqué publié le 25 septembre sur son portail Wire, Microsoft a confirmé que les jeux seront moins lourds sur la Xbox Series S. Jason Ronald, Director of Program Management, confie : « Une partie importante de la taille totale d’un jeu est consacrée aux données relatives aux textures. Comme la Xbox Series S a été conçue pour afficher du 1440p à 60 images par seconde et pouvant aller jusqu’à 120, la plupart des jeux ne nécessiteront pas de textures en 4K, ce qui signifie que leur taille sera plus petite, de 30 % en moyenne. »

À lire : Tout ce que l’on sait sur la Xbox Series S

Les 500 Go de la Xbox Series S peuvent-ils suffire ?

La question que beaucoup de joueurs se posent est la suivante : les 500 Go dont dispose la Xbox Series S peuvent-ils suffire ? Il est difficile de répondre, puisqu’on ne connaît pas vraiment la taille des jeux de la future génération. S’ils titillent les 100 Go sur Xbox Series X, comme on peut l’imaginer, ils occuperont encore 70 Go sur Xbox Series S à en croire les indications de la firme de Redmond. C’est beaucoup pour 500 Go et cela forcera à faire des choix.

Pour palier cette limite, Microsoft s’est associé à Seagate afin de commercialiser une carte mémoire d’1 To. Elle coûtera 269,99 euros en France et permettra de tripler l’espace de stockage de la Xbox Series S. Basée sur la même technologie que le SSD interne, elle sera indispensable pour profiter des jeux optimisés.

Les propriétaires d’une Xbox Series S pourront toujours se tourner vers un disque dur externe à brancher sur le port USB 3.1. Cette solution est suffisante pour jouer aux jeux rétrocompatibles et stocker ceux de la nouvelle génération. Il faudra néanmoins faire une croix sur les améliorations promises par la console.

On résume :

Disque dur externe USB 3.1 Carte mémoire Seagate Peut stocker tous les jeux ✅ ✅ Peut lire les jeux rétrocompatibles ✅ ✅ Peut lire les jeux optimisés Xbox Series S/X ❌ ✅ Reproduit les performances du SSD ❌ ✅

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo