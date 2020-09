On connaît désormais le prix de la carte mémoire d'1 To que l'on pourra insérer dans une Xbox Series X ou une Xbox Series S pour augmenter la capacité de stockage. Spoiler : c'est très cher.

La Xbox Series X et la Xbox Series S proposent toutes les deux un espace de stockage pour que les propriétaires puissent installer des jeux et des applications. Si la technologie a évolué (passage au SSD), la capacité n’a pas changé : 1 To pour la Xbox Series X et 500 Go pour la Xbox Series S. C’est pourquoi Microsoft s’est associé à Seagate pour concevoir et commercialiser des cartes d’extension d’1 To afin de stocker plus de contenus. On connaît désormais, à la date du 24 septembre 2020, le prix de l’accessoire : 219,99 dollars selon l’enseigne Best Buy.

Vous l’aurez compris, cette carte mémoire coûtera presque aussi cher qu’une Xbox Series S (299,99 euros). Ce tarif s’explique par la technologie embarquée dans un format propriétaire : le but est d’offrir les mêmes performances que le stockage interne en termes de vitesse de lecture pour que les jeux vidéo installés dessus tournent dans les mêmes conditions. On paie aussi cette capacité de stockage d’1 To. À titre de comparaison, un équivalent sur PC, avec les mêmes débits et le format PCI Express 4.0, se monnaie aux alentours des 200 euros — une information qui apporte de la nuance à ce tarif.

À lire : Tout ce que l'on sait sur la Xbox Series X

La carte mémoire Xbox est très chère

Si le tarif de cette carte mémoire ne va pas manquer d’en faire bondir certains, on ne pourra vraiment le juger qu’au moment où l’on connaîtra la taille des jeux de la future génération. S’ils sont plusieurs à s’approcher des 100 Go, alors une Xbox Series X pourra vite être remplie. C’est encore plus vrai pour la Xbox Series S, limitée à 500 Go et dépourvue d’un lecteur de disque physique. L’architecture de Microsoft devrait néanmoins optimiser le poids en fonction de la console. Ce qu’il faut comprendre : les jeux seront plus lourds sur Xbox Series X.

Les pages officielles liées à Marvel’s Spider-Man : Miles Morales et Demon’s Souls, deux exclusivités PlayStation, donnent une première indication des tailles à envisager pour les jeux de la future génération. Ce sera donc 50 Go pour le premier et 66 Go pour le deuxième. Cela sous-entend que l’achat d’une carte mémoire Xbox pourrait vite s’avérer indispensable, sinon conseillé, pour les propriétaires d’une Xbox Series S.

À noter, quand même, qu’il existe une alternative : un simple disque dur externe, beaucoup plus abordable, à brancher sur l’un des ports USB. Avec cette solution, il y a une restriction à prendre en compte : vous pourrez stocker, mais pas lire des jeux Xbox Series X et Xbox Series S (conçus pour une architecture SSD). Il faudra donc s’amuser à faire des transferts en fonction des titres auxquels vous voudrez jouer. Cette limite ne s’appliquera pas aux productions Xbox One.

Crédit photo de la une : Microsoft Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo