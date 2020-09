Amazon met à jour son catalogue de films et séries accessibles sur sa plateforme Prime Video. Après la saison 2 de The Boys en septembre, que nous réserve le mois d'octobre ?

Amazon Prime Video Il s’agit d’un des nombreux services inclus en France dans l’offre premium d’Amazon. Sur des apps et en version web, elle mêle un catalogue de films et séries déjà sortis mis à jour régulièrement à des productions originales. Prime coûte 49 € par an, avec un mois d’essai gratuit.

À l’instar de Netflix et Disney Plus, Amazon Prime Video est mis à jour chaque semaine pour recevoir du nouveau contenu, que ce soit des films ou des séries. Le but est de fidéliser les utilisateurs, qui peuvent passer du temps sur la plateforme pour (re)découvrir des programmes.

Pour le mois d’octobre, Amazon promet des frissons — Halloween oblige. Pour cela, il y a des films originaux regroupés dans une sélection baptisée Blumhouse ou encore la série The Walking Dead : World Beyond.

L’abonnement Amazon Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois), qui donne notamment accès à des conditions de livraison plus avantageuses (ou un abo Switch Online).

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections concernant Netflix et Amazon Prime Video sont disponibles ici.

N'ayez pas peur, ce mois-ci vous n'allez pas frissonner qu'avec le froid. Voici les #SortiesPrimeVideo du mois d'Octobre ! pic.twitter.com/kOBfW0PrPs — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) September 25, 2020

LES NOUVELLES SÉRIES SUR AMAZON PRIME FRANCE EN SEPTEMBRE 2020 Elementary, saison 7 — 1er octobre Version moderne de Sherlock Holmes, où Watson est une femme. NYC, unité spéciale, saisons 11 à 20 — 1er octobre On sait que vous avez déjà vu tous les épisodes au moins mille fois. All or Nothing : Tottenham Hotspur — 2 octobre Une série documentaire sur l’équipe de football de Tottenham, finaliste malheureux de la Ligue des Champions en 2019. The Walking Dead : World Beyond, saison 1 — 2 octobre Vous reprendrez bien un nouveau spin-off de la série The Walking Dead ? Cette fois, on s’intéresse à la première génération de survivants. Once Upon a Time, saison 1 à 7 — 5 octobre Il était une fois une série dans laquelle les contes les plus célèbres prennent vie. Nos4a2, saison 2 — 23 octobre Une série d’horreur au nom compliqué à dire (à prononcer ‘Nosferatu’). On y retrouve l’acteur Zachary Quinto dans le rôle du serial-killer Charlie Manx, qui enlève des enfants pour les emprisonner dans un Noël perpétuel. Parfait pour Halloween. Utopia, saison 1 — 30 octobre Utopia suit un groupe de fans de BD qui se rencontrent en ligne et se lient d’amitié grâce à leur passion commune pour une BD apparemment fictive appelée « Utopia ». Ensemble, ils découvrent des significations cachées qui prédisent de grandes menaces pour l’humanité. Inspirée de l’excellente série britannique éponyme. Truth Seekers, saison 1 — 30 octobre Le duo déjanté formé par Nick Frost et Simon Pegg se retrouve dans une histoire centrée sur des enquêteurs paranormaux qui filment des apparitions de fantômes pour nourrir une chaîne de vidéos en ligne. Ils vont découvrir une conspiration pouvant conduire à une apocalypse. The Challenge : ETA, saison 1 — 30 octobre LES NOUVEAUX FILMS SUR AMAZON PRIME FRANCE EN SEPTEMBRE 2020 Arkansas — 1 octobre Deux trafiquants de drogue se retrouvent dans une belle galère après un deal qui tourne mal. Les vacances de Mr Bean — 1 octobre Plaisir coupable. Le Labyrinthe et Le Labyrinthe : Terre Brulée — 5 octobre Des adolescents sont enfermés dans un labyrinthe qui change chaque nuit, dont ils doivent s’échapper. Mieux que ce l’on pourrait croire. Une trilogie à la Hunger Games, dans l’esprit. Black Box (Blumhouse) — 6 octobre The Lie (Blumhouse) — 6 octobre Evil Eye (Blumhouse) — 13 octobre Nocturne (Blumhouse) — 13 octobre The Postcard Killings — 14 octobre Un inspecteur de New York dont la fille est elle-même assassinée, enquête sur une série de meurtres atroces qui touchent spécifiquement des couples européens. Le meurtrier envoie des cartes postales de manière aléatoire à des journalistes locaux. Chacune d’entre elles annonce le prochain crime à venir. Exodus : Gods and Kings — 15 octobre Ridley Scott confirme qu’il s’est définitivement perdu dans ce péplum centré sur Moïse et Ramsès — malgré un casting inouï (Christian Bale, Joel Edgerton). Babel — 15 octobre Alejandro González Iñárritu croise les destins de plusieurs personnages après un coup de feu qui survient en plein désert marocain. Un grand film, avec un grand Brad Pitt. What the Constitution Means to Me — 16 octobre Cut Throat City — 26 octobre La vie de quatre amis d’enfance après le passage de l’ouragan Katrina. Spoiler : ils vont se tourner vers le crime.

Crédit photo de la une : 20th Century Fox Signaler une erreur dans le texte

