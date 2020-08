La date de sortie de la nouvelle extension de World of Warcraft a été annoncée. Shadowlands sera disponible 27 octobre 2020.

L’attente touche à sa fin. Dans moins de soixante jours, les joueurs et les joueuses de World of Warcraft pourront faire leurs adieux à l’extension actuelle, Battle for Azeroth, pour en découvrir une toute nouvelle : Shadowlands. Sa date de sortie a en effet été officialisée par Blizzard le 27 août, au premier jour de la Gamescom. Rendez-vous donc le 27 octobre 2020 pour arpenter les zones de l’Ombreterre.

Date de sortie de Shadowlands

Shadowlands est la huitième extension de World of Warcraft. Elle a été annoncée le 1er novembre 2019.

Actuellement ouverte à une poignée de testeurs en version bêta, elle se démarque par une refonte majeure du système de progression : alors que le niveau maximal actuel est de 120 aujourd’hui, il sera ramené à 60 avec la prochaine mise à jour : les personnages débuteront au niveau 50 et pourront gagner 10 niveaux à Shadowlands. Par ailleurs, Blizzard rendra moins linéaire la découverte des extensions passées.

Hormis la révision de la courbe d’évolution, Shadowlands proposera d’explorer cinq régions (Le Bastion, Sylvarden, Maldraxxus, Revendreth et l’Antre), dont quatre sont dominées par des congrégations à l’égard desquelles il faudra prêter allégeance — ce qui débloquera des sorts et des avantages particuliers. Une capitale centrale, Oribos, sera commune à l’Alliance et à la Horde.

Mais la fonctionnalité principale de Shadowlands s’appelle Tourment, la tour des Damnés. Il s’agit d’un donjon évolutif, pouvant être parcouru seul ou en groupe, avec une difficulté croissante et des défis différents. Pour le reste, l’Ombreterre délivrera des contenus habituels : quêtes, donjons, raids et PVP. L’histoire enfin sera poursuivie et l’on saura peut-être davantage quelles sont les intentions de Sylvanas.

Si vous jouez actuellement à World of Warcraft, sachez que l’arrivée de la nouvelle extension fin octobre entrainera quelques conséquences sur le jeu actuel : d’abord, le Cœur d’Azeroth, qui est l’une des fonctionnalités phares de Battle for Azeroth, sera rendu inopérant. Ensuite, des hauts faits, tours de force et objets ne pourront plus être obtenus après cette date, ou leur déblocage deviendra très difficile.

Il vous reste donc un peu moins de deux moins pour mettre toutes vos affaires en ordre sur Azeroth avant de partir en Ombreterre. D’ici là, Blizzard poussera une mise à jour pour préparer l’arrivée de la nouvelle extension, afin de concrétiser les conséquences de ce qu’a fait Sylvanas à la Citadelle de la couronne de glace, en Norfendre, lorsqu’elle a déchiré le voile de la réalité en brisant le heaume de domination.

