Netflix mettra en ligne de nombreuses séries et films à partir du 1er septembre 2020 : du retour de la série française Family Business à de nombreux Godard, voici les nouveaux ajouts à ne pas manquer.

La pandémie de coronavirus a permis à Netflix de gagner plus de 20 millions d’abonnés dans le monde en six mois, et la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) compte bien les garder.

Chaque mois, le service de streaming met en ligne des nouveaux. Les programmes étant nombreux, nous vous proposons une sélection large, mais éditorialisée, des contenus à venir en France, que ce soient des séries de fiction, programmes pour enfants, films ou spectacles de standup lorsqu’il y en a.

Les contenus sont classés par catégories, puis par date de sortie au fil du mois. Vous pouvez retrouver nos sélections mensuelles ici.

Si vous ne savez plus où donner de la tête devant ce catalogue qui compte plus de 3 000 titres, nous avons également dressé une liste resserrée des meilleures séries sur Netflix France du moment, en fonction des thèmes et des genres recherchés.

Les séries à venir sur Netflix en septembre

The Big Bang Theory, saison 12 — 1er septembre

Bazinga.

Family Business, saison 2 — 11 septembre

La série française revient pour une saison 2.

Baby, saison 3 — 16 septembre

Ratched, saison 1 — 18 septembre

La nouvelle série Netflix produite par Ryan Murphy a des accents d’American Horror Story — le fait que l’actrice Sarah Paulson en soit la héroïne n’enlève rien à la ressemblance. Elle y incarne l’infirmière Mildred Ratched, venue du roman Vol au-dessus d’un nid de coucou.

American Horror Story : 1984 — 20 septembre

Sneaker Addicts, saison 1 — 29 septembre

Les films à venir sur Netflix en septembre

Spécial Godard : 4 films incontournables — 1er septembre

Le Mépris

À Bout de Souffle

Alphaville : une étrange aventure de Lemmy Caution

Détective

Indiana Jones et les Aventuriers de l’arche perdue — 1er septembre

Taxi 2, 3 et 4 — 1er septembre

8 Femmes — 1er septembre

Les phénomènes — 2 septembre

Cube — 15 septembre

Le diable, tout le temps — 16 septembre

Enola Holmes — 23 septembre

Les documentaires à venir sur Netflix en septembre

Chef’s Table : BBQ — 2 septembre

La sagesse de la pieuvre — 7 septembre

Derrière nos écrans de fumée — 9 septembre

Un documentaire Netflix sur les addictions provoquées par certaines nouvelles technologies.

En attendant : l’espoir figé — 15 septembre

L’affaire Watts : chronique d’une tuerie familiale — 30 septembre

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo