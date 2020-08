Microsoft a annoncé une ultime phase de bêta pour la technologie Project xCloud, associée au service Xbox Game Pass. À compter d'aujourd'hui, les utilisateurs Android abonnés à la formule Ultimate pourront tester le jeu vidéo en streaming.

Le 15 septembre prochain, Microsoft fusionnera la technologie Project xCloud avec son service Xbox Game Pass. Cette intégration permettra aux abonnés à la formule Ultimate — la plus chère — d’accéder à un catalogue de jeux en streaming depuis un smartphone ou une tablette. En réalité, il ne faudra pas attendre aussi longtemps pour en profiter, indique The Verge dans un article publié le 10 août. Une ultime phase de test sera lancée ce mardi 11 août, y compris en France, peut-on confirmer.

« Tandis que nous approchons du lancement du cloud gaming dans le Xbox Game Pass Ultimate le 15 septembre prochain, nous entrons dans une période de bêta limitée pour assurer une transition fluide vers l’expérience cloud gaming sur l’application Android Xbox Game Pass », explique Microsoft. « Cette bêta limitée est importante pour proposer la meilleure expérience possible au lancement et ne doit pas être considérée comme indicative de l’expérience finale ou du catalogue », ajoute la multinationale.

Comment accéder à la dernière bêta de Project xCloud ?

Pour profiter de cet ultime aperçu du cloud gaming, il ne sera pas nécessaire de s’inscrire à un programme. Mais il faudra néanmoins faire partie des abonnés au Xbox Game Pass Ultimate. Pour 12,99 euros par mois (il existe une astuce pour payer moins cher), il réunit le Game Pass pour Xbox One, le Game Pass pour PC et le Xbox Live Gold (qui permet de jouer gratuitement en ligne). Il est par ailleurs obligatoire d’être propriétaire d’un smartphone ou d’une tablette Android (version 6.0 ou supérieure) et d’une connexion Wi-Fi 5 ou LTE de 10 Mbits/s. Pour une expérience optimale, il est vivement recommandé de jouer avec une manette à relier en Bluetooth.

Cette bêta passe par l’application Xbox Game Pass, disponible sur le Play Store et le Galaxy Store. Jusqu’au 15 septembre, le catalogue sera réduit à une trentaine de jeux compatibles avec le cloud gaming. Pour le vrai lancement, Microsoft a promis une centaine de titres. Ils se trouveront dans un onglet ‘cloud’ au sein de l’application.

On rappelle que le cloud gaming est réservé aux utilisateurs Android en raison du positionnement d’Apple, qui applique des règles strictes sur son App Store. Elles empêchent aujourd’hui Google et Microsoft de proposer leurs technologies au sein de l’environnement iOS.

